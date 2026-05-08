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इंदौर में आम के राजा का 3 दिनी दरबार, देवगढ़ और रत्नागिरी के अल्फांसो का जायका लेने का मौका

दुनिया भर में अपनी बेहतरीन खुशबू, बनावट और मलाईदार मीठे स्वाद के लिए पहचाने जाने वाले अल्फांसो या हापुस आम की दुनिया भर में मांग है. यह आम महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ इलाके के बगीचों में उगाया जाता है. इसके अलावा कर्नाटक के कोंकण क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके में भी इसकी पैदावार होती है.

इंदौर: देश और दुनिया भर में तरह-तरह के आम मौजूद हैं लेकिन अल्फांसो आम का कोई मुकाबला नहीं है. यही वजह है कि खान-पान के शहर इंदौर में हर साल इस आम के जायके से लोगों को रूबरू कराने रत्नागिरी और देवगढ़ के आम उत्पादक किसान बाकायदा अल्फांसो आम का फेस्टिवल आयोजित करते हैं. यहां 3 दिनों तक आम के राजा अल्फांसो का इसी किस्म के अन्य आमों के बीच राज दरबार लगता है.

मराठी फूड फेस्टिवल में मैंगो जत्रा

मध्य प्रदेश में आम के शौकीन भी हर साल अल्फांसो का जायका ले सकें, इसके लिए इंदौर में बाकायदा अल्फांसो आम का मैंगो फेस्टिवल आयोजित होता है. इस बार 8 से 10 मई तक शहर के ग्रामीण हाट बाजार में इस आयोजन को मराठी फूड फेस्टिवल में मैंगो जत्रा के रूप में आयोजित किया गया है.

शहर के ग्रामीण हाट बाजार में 8 से 10 मई तक मैंगो जत्रा का आयोजन (ETV Bharat)

यहां रत्नागिरी और देवगढ़ के 24 से ज्यादा आम उत्पादक किसान तरह-तरह के हापुस आम लेकर आए हैं. ये हापुस आम वजन और साइज के अनुसार ₹500 से लेकर ₹2000 प्रति दर्जन बेचे जा रहे हैं. इतना ही नहीं इन्हें खरीदने से पहले यहां खाकर देखने और स्वाद का अंदाजा लगाने की भी व्यवस्था है. इसके अलावा इस आयोजन में आम के अलग-अलग व्यंजन और आम से तैयार सामग्री भी मौजूद है.

देवगढ़ और रत्नागिरी से पहुंचे 24 आम किसान

आयोजन के संयोजक सुधीर दांडेकर बताते हैं, "इस बार महाराष्ट्र के कोंकण के देवगढ़ और रत्नागिरी से 24 आम के किसान यहां हापुस आम लेकर आए हैं. ये आम पूरी तरह से ऑर्गेनिक है. हापुस आम पूरी दुनिया में अपने स्वाद और अरोमा के लिए प्रसिद्ध है. इंदौर के लोगों को इस मैंगो फेस्टिवल का हर साल इंतजार रहता है. इस बार भी शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आम का स्वाद ले रहे हैं."

देवगढ़ और रत्नागिरी का हापुस आम (ETV Bharat)

क्यों खास हैं रत्नागिरी और देवगढ़ के आम?

आम व्यापारी बताते हैं कि रत्नागिरी इलाके में महाराष्ट्र के समुद्र की नमकीन हवा की आद्रता है. इसके अलावा इस इलाके की लाल मिट्टी में आयरन और मैंगनीज अधिक है, जिसके कारण अन्य स्थानों की तुलना में यहां का आम ज्यादा मीठा होता है और फलों में भी इसका असर दिखाई देता है. पके हुए असली हापुस आम से मीठी और तेज सुगंध आती है. आकार में यह अंडाकार होता है और पकने पर सुनहरा पीला रंग हो जाता है. इसमें ज्यादा गूदा होने के कारण छोटे आम का भी वजन ज्यादा रहता है.

अल्फांसो में छिपा है 500 साल पुराना इतिहास

शुद्ध भारतीय मूल के इस हापुस आम का नाम अल्फांसो कैसे पड़ा इसका भी रोचक इतिहास है. उत्तर प्रदेश में आम के विशेषज्ञ और कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के प्रभारी प्रोफेसर आई के कुशवाहा बताते हैं, "15वीं शताब्दी में एक पुर्तगाली जनरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क मसाले की खोज में भारत आए थे, जो आम के शौकीन थे. वे अपने साथ ब्राजील से फल और आम की कलम भी लाए थे.

देश के कुछ खास जगहों पर होती है अल्फांसो की पैदावार (ETV Bharat)

इन्हीं आम की कलम को उन्होंने भारतीय आम के पौधे में ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रयोग कर कुछ पौधे तैयार किए थे. उसके फल बेहतरीन खुशबू और स्वाद वाले थे. यही कारण है कि बाद में इन आमों का नाम भी जनरल अल्फांसो के नाम पर पड़ गया, जो भारतीय मूल के होने के बावजूद दुनिया भर में अल्फांसो आम के नाम से पहचाना जाता है."