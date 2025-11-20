ETV Bharat / state

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर चलेगा बुलडोजर, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम

महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने जवाद सिद्दीकी के मकान पर अतिक्रमण को लेकर जारी किया नोटिस, परिवार को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम.

AL FALAH UNIVERSITY JAWAD SIDDIQUI
जावद सिद्दीकी का घर तोड़ने का नोटिस जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 9:24 AM IST

Updated : November 20, 2025 at 9:32 AM IST

इंदौर: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है. उसका महू स्थित मकान तोड़ने की तैयारी की जा रही है. दिल्ली कार ब्लास्ट में आतंकवादियों का कलेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया था. अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मोहम्मद जवाद अहमद सिद्दीकी का रिश्ता महू से है. जवाद महू का रहने वाला है. महू के कायस्थ मोहल्ले में जवाद का पुश्तैनी मकान है. अब जल्द ही इस मकान पर बुलडोजर चल सकता है. इस चार मंजिला मकान के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड ने नोटिस जारी किया है.

कैंटोनमेंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी का पुस्तैनी मकान महू के कायस्थ मोहल्ले में मौजूद है. कैंटोनमेंट बोर्ड ने इस मकान पर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 3 दिन का समय दिया गया है. यह मकान जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी के नाम पर बताया जा रहा है. बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, मकान का निर्माण बिना अनुमति किया गया है. पूर्व में भी इस मकान को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके हैं.

MHOW CANTONMENT BOARD
कैंटोनमेंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस (ETV Bharat)

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं जवाद सिद्दीकी
जवाद अहमद सिद्दीकी का नाम बीते दिनों दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चाओं में आया था. ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से था और जवाद अहमद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है. जवाद अहमद सिद्दीकी का परिवार करीब 25 साल पहले महू छोड़कर चला गया था. इससे पहले जावद और उसका परिवार महू के इसी मकान में रहता था. उसके पिता शहर काजी भी रह चुके हैं और उनकी मौत 1995 हुई थी.

3 दिन में नहीं हटाया अतिक्रमण तो चलेगा बुलडोजर
पिछले दिनों दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद अल फलहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उमर नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. इस पूरे मामले में जांच पड़ताल नेशनल जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है. उसके बाद से ही यह पूरा मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इसी कड़ी में अब महू कैंट के द्वारा अल फलाह यूनिवर्सिटी के चार मंजिला मकान से अतिक्रमण हटाने को लेकर केंट बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में 3 दिन का समय दिया गया है. यदि 3 दिन बाद जवाद सिद्दीकी और उनके परिजन के द्वारा अपने चार मंजिला मकान पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो कैंट बोर्ड के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

MHOW CANTONMENT BOARD
कैंटोनमेंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस (ETV Bharat)

जवाद का भाई हमूद हैदराबाद से गिरफ्तार
बीते दिनों जवाद के भाई हमूद को महू पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. वह पिछले 25 सालों से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था. बताया जा रहा है कि, 1995 में महू में एक फाइनेंशियल कंपनी चलती थी अल फलद नाम से. हमूद इस कंपनी में मैनेजिंग डायेक्टर था. उसने कई लोगों से फाइनेंस के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया था. लोगों ने उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था. तभी से हमूद फरार चल रहा था. जब से महू से गया उसके बाद महू के किसी भी व्यक्ति से उसने संपर्क नहीं रखा. वह हैदराबाद में अपना नाम बदलकर रह रहा था.

