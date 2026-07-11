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इंदौर एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी, प्लेन के टेक ऑफ करते ही यात्री हुआ बेहोश

इंदौर: देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो की फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन गई. फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही एक यात्री का ब्लड प्रेशर इतना घट गया कि प्लेन को वापस दोबारा लैंड करना पड़ा.

शनिवार सुबह इंडिगो की फ्लाइट 6E7427 में यात्री प्रवीण वत्स भी मौजूद थे, जिन्हें पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी. अराइवल में आने के बाद उन्होंने अपनी बोर्डिंग संबंधी सारी औपचारिकताएं पूरी करके हुए प्लेन में सवार हुए. इसके बाद जैसे ही इंदौर एयरपोर्ट से प्लेन ने टेक ऑफ किया तो अचानक उन्हें घबराहट होने लगी और इसके बाद में प्लेन में ही बेहोश होने की स्थिति में आ गए. उनके साथ मौजूद उनके अटेंडर ने क्रू मेंबर को तत्काल यह परेशानी बताई.

वापस इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा विमान

इसके बाद मरीज की स्थिति को देखते हुए क्रू मेंबर की शिकायत पर पायलेट्स को फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के लिए वापस इंदौर एयरपोर्ट पर ही उतरना पड़ा. इसके बाद विमान को रनवे के बे-7 पर लाया गया. हालांकि मेडिकल इमरजेंसी की

सूचना मिलते ही मेडिकल टीम, फायर कंट्रोल और सीआईएसएफ को पहले से ही अलर्ट किया गया था, लिहाजा संबंधित टीम मौके पर मौजूद थीं. प्लेन के लैंड करने के बाद यात्री प्रवीण वत्स को सुरक्षित विमान से उतार कर मेडिकल इंस्पेक्शन रूम ले जाया गया.

चेकअप के बाद मरीज को अस्पताल भेजा

एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की निगरानी में यात्री का उपचार शुरू किया गया. इस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें ट्रीटमेंट दिया और उनकी स्थिति को सामान्य बताया. इंदौर एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी रामस्वरूप यादव ने बताया, "इंडिगो की फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलने के बाद उसे वापस उतारा गया और मरीज को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर इलाज दिया गया इसके बाद मरीज को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. वहीं फ्लाइट दोबारा अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई.