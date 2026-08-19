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इंदौर एयरपोर्ट पर नन्हीं बच्ची ने गाया ऐसा राम गीत, कुमार विश्वास घुटनों के बल बैठकर हुए भावुक

इंदौर एयरपोर्ट पर मासूम बच्ची ने कुमार विश्वास के सामने गाया, 'राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं, राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं'. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

KUMAR VISHWAS INDORE VISIT
नन्हीं बच्ची का कविता सुन फिदा हुए कुमार विश्वास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:00 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:35 PM IST

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इंदौर: इन दिनों एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचाए हुए है. इस वीडियो में एक बच्ची इंदौर एयरपोर्ट पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की रचना 'राम राजा भी है और तपस्वी भी है. राम द्रष्टा भी है और दृष्टि भी है', अपनी मासूमियत भरे अंदाज में गाती नजर आ रही है. इस दौरान मासूम बच्ची के साथ कुमार विश्वास भी मौजूद थे.

नन्हीं बच्ची की कविता सुन फिदा हुए लोग

जानकारी के अनुसार, मशहूर कवि कुमार विश्वास बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे, यहां पहले से नन्ही बच्ची यतिका गांधी अपने परिजनों के साथ मौजूद थी. इस दौरान जैसे ही कुमार विश्वास कार से उतरे, मासूम बच्ची उन्हीं का राम गीत, राम राजा भी है और तपस्वी भी है. राम द्रष्टा भी है और दृष्टि भी है जोर-जोर से गाने लगी. जिसे सुनकर कुमार विश्वास भी यतिका के साथ उसी के रंग में रंग गए. इंदौर एयरपोर्ट पर कुमार विश्वास और नन्ही बच्ची यतिका गांधी का काव्य संवाद अब चर्चा में है. एक कवि और प्रशंसक के इस संवाद ने लोगों का दिल जीत लिया.

कुमार विश्वास घुटनों के बल बैठकर हुए भावुक (ETV Bharat)

राम गीत सुनकर भावुक हुए कुमार विश्वास

मशहूर कवि और रामकथा वाचक डॉ. कुमार विश्वास से नन्हीं यतिका गांधी की मुलाकात काफी भावुक पल में बदल गई. एयरपोर्ट पर कुमार विश्वास और यातिका को देखने के लिए यात्रियों की भीड़ जुट गई. यतिका गांधी ने जब अपनी आवाज में कुमार विश्वास का प्रसिद्ध रामगीत 'राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम द्रष्टा भी है और दृष्टि भी है' सुनाना शुरू किया, तो सामने बैठे कुमार विश्वास भावुक हो गए.

KUMAR VISHWAS YETIKA GANDHI
राम गीत सुनकर भावुक हुए कुमार विश्वास (ETV Bharat)

महज चार साल की यतिका गांधी ने बिना किसी झिझक के अपने प्रिय कवि के सामने उनको राम गीत सुनाया. वहीं, कुमार विश्वास एक नन्ही बच्ची की आवाज में रामगीत कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए. ऐसा देख लोगों का कहना है कि कुमार विश्वास का यह अंदाज बताता है कि कला की कोई उम्र नहीं होती है और प्रतिभा छोटी-बड़ी नहीं होती है. इसलिए नन्हीं बच्ची के आवाज में रामगीत कुमार सहित अन्य यात्री सुनने लगे.

Last Updated : August 19, 2026 at 10:35 PM IST

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