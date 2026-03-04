इंदौर एयरपोर्ट परिसर के जंगल में आगजनी, कई किमी दूर तक दिखा धुएं का गुबार
इंदौर में देवी अहिल्याबाई बाई होल्कर हवाई अड्डे के पास जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप, कई किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें.
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा के पिछले हिस्से की दीवार के पास भीषण आग लग गई. आग के कारण मौके पर भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और करीब 30 टैंकरों की मदद से आगजनी की घटना पर काबू पाया गया. इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है.
ऐयरपोर्ट पर भीषण आग
जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में फैली घास में अचानक शाम 5 बजे आग लग गई. देखते ही देखते आग लगभग 10 किलोमीटर में फैल गई. एयरपोर्ट परिसर में आग लगने की सूचना आनन-फानन में दमकल विभाग को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम करीब 20 पानी टैंकर के साथ घटनास्थल पर पहुंची. इसके अलावा एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए पानी टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया.
आग पर पाया गया काबू
आगजनी की घटना का धुआं तकरीबन दो से 3 किलोमीटर की दूरी से आसानी से देखा जा सकता था. इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है. एयरपोर्ट परिसर के अंदर मौजूद डंपर प्लांट कर्मचारियों ने बताया कि एयरपोर्ट परिसर के अंदर मौजूद जंगल में आगजनी की घटना घटित हुई है.
एयरपोर्ट प्रबंधन का ने बताया कि आगजनी की घटना कैंपस के अन्यूज परिसर में हुई है. वहां पर घास में आगजनी की घटना घटित हुई है. फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन किन कारणों के चलते आग लगी है इसकी जांच करवाई जाएगी. जिससे मामले का खुलासा हो सकेगा.