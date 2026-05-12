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20 मई को देशभर में दवा दुकानें रहेंगी बंद, ऑनलाइन फार्मेसी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स दवा विक्रेताओं का एक शीर्ष संगठन है, जो देशभर के करीब 12.40 लाख से अधिक दवा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है. इस संगठन ने ई-फार्मेसी के मामले में सरकार की अनदेखी के खिलाफ 20 मई 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है. संगठन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भजे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि बार-बार के अनुरोधों के बावजूद दवा व्यापार की गंभीर समस्याओं पर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से देशभर के विक्रेताओं में भारी नाराजगी है.

इंदौर: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है. संगठन ने अवैध ई-फार्मेसी और ज्यादा डिस्काउंट के मामले में सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है. फार्मेसी और केमिस्ट सेक्टर से जुड़े देशभर के करीब 12.40 लाख दवा विक्रेतओं ने ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ विरोध में शामिल होने की घोषणा की है.

देशभर में दवा की दुकानें 20 मई को बंद रहेंगी (ETV Bharat)

अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

एआईओसीडी के अध्यक्ष जे एस शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने संयुक्त रूप से कहा, "यह केवल व्यापार का नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा का मामला है. अगर 20 मई तक सरकार इन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे."

इसलिए की जा रही है हड़ताल

अवैध ई-फार्मेसी और जनस्वास्थ्य को खतरा

संगठन का आरोप है कि ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स नियमों के ढीलेपन का लाभ उठा रहे हैं. बिना सत्यापन के दवाओं की बिक्री से एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार-बार उपयोग हो रहा है. एआई आधारित फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए एंटीबायोटिक्स और नशीली दवाओं की अनियंत्रित उपलब्धता 'एंटी-माइक्रोबियल रेसिस्टेंस' जैसे बड़े खतरे को जन्म दे रही है. यह सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.

अन्यायपूर्ण कीमत निर्धारण

एआईओसीडी ने आरोप लगाया है कि बड़े कॉरपोरेट संस्थान 'सस्ते रेट' के जरिए बाजार का संतुलन बिगाड़ रहे हैं. जबकि आवश्यक दवाओं का मार्जिन सरकार द्वारा निर्धारित है, ये संस्थान अनुचित व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं. इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छोटे केमिस्टों का अस्तित्व खतरे में है.

आपातकालीन अधिसूचनाओं की वापसी में देरी

कोविड-19 के दौरान जारी अधिसूचना (26 मार्च 2020) जो ऑनलाइन दवा बिक्री के जरिए मरीज को दवाई उपलब्ध कराने का स्थायी उपाय था, उसे आज भी जारी रखना तर्कसंगत नहीं है. यह नियम औषधि नियम 65 के कड़े प्रावधानों को कमजोर कर रहा है, जिसका फायदा उठाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.