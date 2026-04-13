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अवैध कॉलोनी पर निगम का बुलडोजर, रात के अंधेरे में बनाए जा रहे रो हाउस ध्वस्त

इंदौर में अहिल्याबाई के खासगी ट्रस्ट की जमीन पर अवैध घर, निर्माण कार्य रोकने का दिया गया था नोटिस, नहीं माने तो चला बुलडोजर.

Indore Illegal house bulldozered
अवैध कॉलोनी पर निगम का बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:51 PM IST

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इंदौर: अहिल्याबाई होलकर के खासगी ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी तैयार किया जा रहा था. इस कॉलोनी में तैयार किए जा रहे रो हाउस (एक ही कतार में एक जैसे बने घर) पर नगर निगम ने रिमूवल की कार्रवाई की और रो हाउस को ध्वस्त कर दिया. अवैध रूप से तैयार किए जा रहे घरों के निर्माण कार्य को पहले ही रोका गया था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका. जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए घरों को जमींदोज कर दिया.

निर्माण कार्य रोकने का दिया गया था नोटिस

जगदीश नगर इलाके में करीब 10 हजार वर्ग फीट में शुभम साहू द्वारा रो हाउस बनाया जा रहा था. आरोप है कि ये रो हाउस ऐसे लोगों को बेच दिया जाता, जिन्हें जमीन के वास्तविक आधिपत्य की जानकारी नहीं होती. नगर निगम द्वारा इस निर्माण कार्य के शुरुआत में ही नोटिस देकर निर्माण रोकने को कहा गया था. लेकिन दिन में काम बंद कर रात के अंधेरे में मकान का निर्माण किया जा रहा था और अवैध मकान खड़े किए जा रहे थे.

रिमूवल ऑर्डर के बाद हुई मकान गिराने की कार्रवाई (ETV Bharat)

2 माह पहले हुई थी एफआईआर

निगम के भवन एवं जोनल अधिकारी विवेश जैन ने करीब 2 माह पहले इस मामले में शुभम साहू के पिता दिनेश साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को भी रोका गया था. लेकिन रात के अंधेरे में मकान बनाए जा रहे थे. जिसकी शिकायत पर आगे की कार्रवाई की गई है.

रिमूवल ऑर्डर के बाद हुई कार्रवाई

घर का प्लिंथ तैयार करते समय ही नोटिस देकर निर्माण रोकने को कहा था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया. इसलिए रिमूवल की कार्रवाई की गई. इस दौरान रिमूवल अधिकारी अंकेश बिरथरिया ने बताया, "अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था. ये कॉलोनी शुभम साहू द्वारा बनवाई जा रही थी, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद रिमूवल आॉर्डर पास कराया गया और भवन अधिकारी की मौजूदगी में मकान तोड़ने का काम किया जा रहा है."

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