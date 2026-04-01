अब नहीं रुकेगा इंदौर एयरपोर्ट, आज से 24 घंटे फ्लाइंग ऑपरेशन, 100 से ज्यादा फ्लाइट भरेंगी उड़ान
इंदौर के यात्रियों के लिए खुशखबरी है, इंदौर एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है, अब 24 घंटे फ्लाइट्स चालू रहेंगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 9:24 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर अब 24X7 फ्लाइंग ऑपरेशन हो सकेगा. यहां बीते 17 महीने से एयर स्ट्रिप और रनवे के रखरखाव का काम चल रहा था. रनवे रिकार्पेटिंग का काम पूरा हो चुका है. जिसके बाद अब यहां रात में भी विमान उड़ान भर सकेंगे. खास बात यह है कि फ्लाइट समय पर उड़ान भरेंगी.
रनवे के कार्य के चलते रात में बंद थी फ्लाइट
इंदौर एयरपोर्ट पर बीते 17 महीने से रनवे के रखरखाव का काम जारी था. इसके कारण यहां से रात में फ्लाइंग ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था. हालांकि अब 1 अप्रैल से इंदौर एयरपोर्ट के रनवे को रात के लिए भी खोल दिया जाएगा. माना जा रहा है कि रात में रनवे खोले जाने के कारण समर शेड्यूल में यहां फ्लाइट की संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है. जिनमें वे अन्य 16 फ्लाइट भी शामिल हैं. जो नाइट ऑपरेशन बंद होने के कारण अब तक ऑपरेशन में नहीं थी.
इंदौर एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी आर एस यादव ने बताया, ''इंदौर एयरपोर्ट पर नवंबर 2024 से रनवे के रखरखाव का काम शुरू किया गया था. जिसके कारण एयरपोर्ट पर रात में 10:30 बजे से लेकर सुबह 6:00 तक फ्लाइंग ऑपरेशन बंद रखना पड़ता था. हालांकि यह काम अक्टूबर 2025 में ही पूरा होना था लेकिन पदार्थ की कमी होने के कारण यह काम देरी से हो सका. एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक, रनवे पर फिलहाल 4 इंच डामर की परत चढ़ाई गई है. जबकि 400 से 500 मीटर के हिस्से में अभी भी कुछ काम बाकी है हालांकि फ्लाइट की लैंडिंग और ठेका वाले हिस्से में काम पूरा हो चुका है.''
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इन शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट
एयरपोर्ट के नाइट ऑपरेशन के चलते हैदराबाद, कोलकाता, रायपुर, जयपुर जैसे शहरों के लिए अब नई फ्लाइट शुरू हो सकेगी. इसके अलावा एयरपोर्ट का ट्रैफिक दबाव भी कम हो सकेगा. वहीं, बैंकाक-सिंगापुर जैसी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए काम आगे बढ़ सकता है. यादव के मुताबिक, ''अभी इंदौर एयरपोर्ट से करीब 90 फ्लाइट का संचालन हो रहा है जो कुछ दिनों में बढ़कर 100 तक पहुंच जाएगा. वहीं रनवे के खाली नहीं होने के कारण कई फ्लाइट लेट भी हो जाती थी वह भी अब समय पर उड़ान भर सकेंगी.''