स्कूली बच्चों का बुक बैंक होगी इंदौरी की अहिल्या लाइब्रेरी, स्कूल के सिलेबस की किताबें भी मिलेंगी

नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूली बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी उनकी पुस्तकों को लेकर रहती है. ऐसी स्थिति में अधिकांश स्कूल या तो मोनोपोली के तहत स्कूलों से ही किताबों की बिक्री करते हैं या फिर परिजनों को किताबों के लिए बाजारों में भटकना होता है. इसी परेशानी के चलते हाल ही में इंदौर की शासकीय अहिल्या लाइब्रेरी में बाकायदा कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए बुक बैंक बनाने की तैयारी की गई है.

इंदौर: मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चे अब अपने स्कूल में चलने वाले सिलेबस की बुक शासकीय लाइब्रेरी से भी इशू करा सकेंगे. इंदौर की अहिल्या लाइब्रेरी से इसकी शुरुआत की गई है, जहां कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए बुक बैंक तैयार किया गया है.

बुक बैंक से सिलेबस की किताब भी करा सकेंगे ईशू (ETV Bharat)

पुरानी पुस्तकें भी छात्र करा सकेंगे जमा

इस बुक बैंक में मध्य प्रदेश में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के अलावा सीबीएसई बुकों के सेट भी उपलब्ध रहेंगे. जिन बच्चों को संबंधित विषय की कोई आवश्यक बुक चाहिए होगा, वह लाइब्रेरी की सदस्यता लेकर पुस्तक ईशू करा सकेंगे. इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया, "शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में एक ऐसा बुक बैंक बनाया जाएगा, जिसमें माध्यमिक कक्षाओं से लेकर हाई सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए पुरानी पुस्तकों का संग्रह होगा. इस बुक बैंक योजना में छात्र अपनी पुरानी पुस्तकें जमा कर सकेंगे और जिन्हें पुस्तकों की आवश्यकता होगी, वे यहां से नि:शुल्क प्राप्त भी कर सकेंगे."

जरूरतमंद छात्रों को मिलेगा लाभ

डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया, "बुक बैंक में स्कूली कक्षाओं में पढ़ायी जाने वाली पुस्तकों का संग्रह होगा, जिसका उपयोग जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के छात्र भी ले सकेंगे. इसके लिए पुस्तकालय द्वारा वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इतना ही नहीं अहिल्या पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू की जाएगी. इसका लाभ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले छात्र-छात्राएं उठा सकेंगे."

प्रतियोगी छात्रों के लिए बनाई जाएगी विशेष रूपरेखा

प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं के लिये विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान, संगोष्ठी, परिचर्चा आदि गतिविधियां प्रारम्भ करने की रूपरेखा बनाई जा रही है. पुस्तकालय के प्रभारी जीडी अग्रवाल बताते हैं, "अहिल्या लाइब्रेरी इंदौर की सबसे समृद्ध लाइब्रेरी है, जहां स्कूली बच्चों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को भी जरूरी नोट्स और पुस्तके उपलब्ध कराई जाती हैं. अब बच्चों के लिए यहां बुक बैंक तैयार हो रहा है, तो पुस्तकालय की उपयोगिता और बढ़ेगी."