टेकऑफ से पहले रोक दी गई इंदौर से मुंबई जाने वाले फ्लाइट, 4 घंटे फ्लाइट में कैद रहे यात्री

इंदौर से मुंबई जाने वाले फ्लाइट में आई टेक्निकल मिस्टेक, साढ़े सात बजे जाने वाली फ्लाइट 11.25 बजे हुई रवाना, यात्रि हुए रहे परेशान.

INDORE AHILYA BAI HOLKAR AIRPORT
इंदौर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट हुए डिले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 7:49 AM IST

3 Min Read
इंदौर: इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट पर बुधवार को यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इंदौर से मुंबई के लिए शाम 7:30 उड़ने वाली AI 2750 (एयर इंडिया) की फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी रही. तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट ने टेकऑफ नहीं किया. जिसके चलते यात्री लगभग 4 घंटे तक फ्लाइट में बैठे रहे. जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा.

यात्रियों ने बताया कि, एयरपोर्ट स्टाफ ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए फ्लाइट में 7 बजे से बैठाए रखा. एयर इंडिया की तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया. यात्री और उनके परिवार वाले परेशान हैं. एक यात्री के परिवार ने सिविल एविएशन मंत्रालय के DG फैज अहमद किदवई को भी जानकारी दी है, किंतु स्थिति यथावत रही.

indore Ahilya Bai Holkar Airport
इंदौर का देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट (ETV Bharat)

अचानक से डिले हुई एयर इंडिया की फ्लाइट
जानकारी के मुताबिक, इंदौर एयरपोर्ट से शाम 7:30 बजे इंदौर से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A1 2750 में टेक्निकल मिस्टेक आ गई. जब फ्लाइट यात्रियों को लेकर रनवे पर आई तो रनवे पर अचानक फ्लाइट के पायलट को फ्लाइट में किसी तरह की टेक्निकल समस्या दिखाई दी. जिसके चलते विमान को वहीं पर रोकने के निर्देश दे दिए. इसके बाद फ्लाइट की जांच की गई. जांच करने के बाद जो फ्लाइट शाम 7:30 बजे इंदौर से मुंबई जाना थी वह रात 11:25 पर इंदौर से रवाना हुई.

163 लोग थे फ्लाइट में सवार
बताया जा रहा है कि एक यात्री ने फ्लाइट डिले होने के चलते सिविल एविएशन मंत्रालय के डीजी फैज अहमद किदवई को भी जानकारी दी. लेकिन उसके बाद भी स्थिति काफी देर तक स्थिति ऐसे ही बनी रही. टेक्निकल मिस्टेक दूर होने के बाद ही फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट से रवाना हुई. बताया जा रहा है कि फ्लाइट में तकरीबन 163 यात्री सवार थे और जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे, जिसके कारण उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयरपोर्ट डायरेक्टर वी के सेठ का कहना है कि, ''अचानक से फ्लाइट में टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी जिसके कारण फ्लाइट की जांच कर उसे इंदौर से रवाना किया गया.''

कई फ्लाइट्स हुईं डिले
बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट से जाने वाली कई और फ्लाइट भी डिले हुई हैं. जिनमें मुख्य रूप से इंदौर मुंबई के साथ ही इंदौर से जाने वाली पुणे गोवा भी 3 घंटे देरी से रवाना हुई. इसी के साथ चेन्नई जाने वाली फ्लाइट भी तकरीबन 3 घंटे से अधिक लेट हुई. वहीं शारजहां, रायपुर सहित आधा दर्जन उड़ाने भी अलग-अलग कारणों के चलते एक से दो घंटे देरी से यहां से रवाना हुई. इंदौर एयरपोर्ट पर इस तरह की स्थिति कई बार निर्मित हो चुकी है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

