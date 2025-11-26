ETV Bharat / state

ना मिट्टी ना पानी, मध्य प्रदेश में हवा में उगाई जा रही हैं सब्जियां, एरोपोनिक टेक्नॉलोजी का कमाल

भविष्य में यही वायरस फ्री आलू प्रदेश के सबसे बड़े आलू उत्पादक इलाके में किसानों द्वारा भी उगाए जा सकेंगे. लैब की स्थापना के लिए इंदौर पहुंचे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति डॉ. अरविंद शुक्ला बताते हैं कि, ''ग्वालियर स्थित बायोटेक्नोलॉजी केंद्र में टिश्यू कल्चर विधि से जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं उनकी रोप से इंदौर में एरोपोनिक पद्धति से आलू का उत्पादन होगा.

वायरस फ्री सब्जियों के उत्पादन की शुरुआत देश भर में शुद्ध वायरस फ्री और जैविक सब्जियों की बढ़ती मांग के चलते मध्य प्रदेश के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने अब वायरस फ्री और उन्नत किस्म की सब्जियों के लिए मिट्टी और पानी के अलावा हवा में सब्जियों के उत्पादन की शुरुआत की है. इसके लिए हाल ही में ग्वालियर और सीहोर में लैब तैयार करने के बाद इंदौर में अत्याधुनिक लैब तैयार की गई है. जहां प्रदेश में पहली बार कमर्शियल रूप से एरोपोनिक पद्धति से तैयार आलू की पैदावार ली जाएगी.

इंदौर: मध्य प्रदेश के कृषि संपन्न इलाके कहे जाने वाले मालवा-निमाड़ में अब मिट्टी और पानी के अलावा हवा में झूलते हुए पौधों पर भी उन्नत किस्म की शुद्ध सब्जियां उगाई जा सकेंगी. इसके लिए इंदौर स्थित कृषि कॉलेज में एक अत्याधुनिक एरोपोनिक लैब तैयार की गई है. जहां व्यावसायिक तौर पर अंचल के किसानों के लिए उन्नत किस्म के वायरस फ्री आलू का 100 से 200 गुना ज्यादा उत्पादन किया जा सकेगा.

एरोपोनिक पद्धति कैसे करती है काम (ETV Bharat)

इस पद्धति में एक ही पौधे पर हवा में लटकते हुए कन्चे के साइज में छोटे आलू तैयार होते हैं, बाद में इन्हें नेट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है. उसके बाद थर्ड जनरेशन में इन्हें खेतों में लगा सकते हैं. आलू को उत्पादन की खासियत यही है कि इसमें पूरी तरह वायरस फ्री आलू तैयार होता है जो कि मिट्टी में तैयार किया जाना संभव नहीं है.'' उन्होंने बताया, ''इस विधि से अन्य झाड़िनुमा पौधों की फसले जैसे टमाटर मैथी, गाजर, मूली, पालक भी उगाई जा सकती है. लेकिन यह तुलनात्मक रूप से महंगी साबित होगी.''

मध्य प्रदेश के किसान अब हवा में सब्जियां उगा सकेंगे (ETV Bharat)

यह है उन्नत कृषि की एरोपोनिक पद्धति

एरोपोनिक तकनीक एक उन्नत कृषि पद्धति है. जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के हवा में लटकती हुई जड़ों पर पोशाक द्रव की अत्यंत महीन फुहार के माध्यम से उगाया जाता है. इस तकनीक में पानी की खपत बेहद कम रहती है. वहीं, लिक्विड पोषक तत्वों के पोषण से पौधों की वृद्धि बहुत तेज होती है. इस विधि से एक नियंत्रित वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध सब्जियों का उत्पादन संभव है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में होने वाली आलू और अन्य महंगी खाद्य फसलों के लिए एरोपोनिक तकनीक अनुकरणीय मॉडल बनने जा रही है.

इंदौर के कृषि कॉलेज के एरोपोनिक लैब में बनाई (ETV Bharat)

एरोपोनिक पद्धति से तैयार आलू

इसे लेकर एरोपोनिक पद्धति की विशेषज्ञ और परियोजना प्रभारी डॉ. सुषमा तिवारी ने बताया, ''सब्जी के पौधे को जो पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं वही पानी में घोलकर पौधों की जड़ों पर महीन फुहार के रूप में पौधों को प्रदान किया जाता है. इससे जड़ों को सीधे पोषण मिलने से पौधों की वृद्धि बहुत तेज होती है और जड़ काफी गहरी और मजबूत होती है. सामान्य खेती में आलू के एक पेड़ में 5 से 7 आलू लगते हैं, लेकिन एरोपोनिक पद्धति से तैयार आलू के पौधे में 50 से 200 तक आलू लगा सकते हैं, जिससे एक ही सीजन में आलू का उत्पादन 250 गुना हो सकता है.''

उन्होंने बताया, ''इंदौर में 6 चैंबर की यूनिट स्थापित की गई है, एक चेंबर में 850 से 900 पौधे लगाए जा सकते हैं और एक यूनिट में 70,000 से लेकर डेढ़ लाख तक बीज तैयार किया जा सकते हैं, जिससे बीज का उत्पादन भी 100 गुना बढ़ जाएगा. लैब में पौधों की जड़ों को पोषण युक्त हवा देने के लिए 6 चैंबर तैयार किए गए हैं. जिनमें पीएच लेवल 5.2 से 6 तक होता है, जबकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 1 से लेकर 1.4 तक होती है.''

इन चेंबर में 22 से 24 डिग्री के तापमान में जो पोषण युक्त हवा प्रवाहित की जाती है उसके न्यू ट्रेंड और माइक्रोन्यूट्रिएंट 2000 लीटर क्षमता के टैंक में तैयार किए जाते हैं. जिसकी फुहार चेंबर के जरिए पौधों की जड़ों पर पहुंचाई जाती है. भविष्य में इस प्रक्रिया से वायरस फ्री और उन्नत आलू की फसल तैयार होगी, जो चिप्स और अन्य उत्पादों के लिए इंदौर से देश और दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा सकेगी.