इंदौर में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं करना पड़ा भारी
मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के आरोप, शिकायतकर्ताओं से अभद्रता के भी आरोप, बीजेपी विधायक के दखल के बाद कार्रवाई. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:27 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्रवाई न करना एरोड्रम थाने की पुलिस को भारी पड़ गया. यहां एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता के रिश्तेदार के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी. आरोप हैं कि जब पीड़ित पूरे मामले की शिकायत लेकर थाने पर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उल्टा उन्हीं के साथ अभद्रता कर दी, इसके बाद जैसे ही इस मामले की जानकारी भाजपा विधायक को लगी तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. कुछ ही देर बाद थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया.
वाहन में टक्कर के बाद हुआ था विवाद, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट
मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले जयदीप दुबे अपने घर के पास अपनी कार को पार्क कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से दो युवक वहां से गुजरे और उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इस पर जयदीप दुबे और बाइक सवार दोनों युवकों में बहस हुई और बहस मारपीट तक पहुंच गई. इस दौरान दोनों युवकों ने जयदीप दुबे से मारपीट कर दी. जयदीप दुबे जब पूरे मामले की शिकायत लेकर एरोड्रम थाने पहुंचे तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की.
अभद्रता के आरोप में 6 पुलिसकर्मी लाइन अटैच
बात यहीं खत्म नहीं हुई. जयदीप दुबे ने ये जानकारी अपने साले और बीजेपी के एक बड़े पदाधिकारी की दी, जिसके बाद वे भी शिकायत लिखवाने के लिए थाने पर पहुंचे, तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी अभद्रता कर थाने में बिठा दिया. जब इस पूरे मामले की जानकारी क्षेत्र क्रमांक-3 के विधायक गोलू शुक्ला को लगी तो उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी. इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने देर रात थाने पहुंचकर जांच की और थाना प्रभारी यशवेंद्र कुशवाहा के साथ सब इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया.
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एडिशनल डीसीपी सुमित केरकेट्टा ने कहा, '' प्रारंभिक तौर पर अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मी सहित थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.''