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इंदौर में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं करना पड़ा भारी

इंदौर में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्रवाई न करना एरोड्रम थाने की पुलिस को भारी पड़ गया. यहां एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता के रिश्तेदार के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी. आरोप हैं कि जब पीड़ित पूरे मामले की शिकायत लेकर थाने पर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उल्टा उन्हीं के साथ अभद्रता कर दी, इसके बाद जैसे ही इस मामले की जानकारी भाजपा विधायक को लगी तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. कुछ ही देर बाद थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया.

वाहन में टक्कर के बाद हुआ था विवाद, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले जयदीप दुबे अपने घर के पास अपनी कार को पार्क कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से दो युवक वहां से गुजरे और उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. इस पर जयदीप दुबे और बाइक सवार दोनों युवकों में बहस हुई और बहस मारपीट तक पहुंच गई. इस दौरान दोनों युवकों ने जयदीप दुबे से मारपीट कर दी. जयदीप दुबे जब पूरे मामले की शिकायत लेकर एरोड्रम थाने पहुंचे तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की.