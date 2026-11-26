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इंदौरी पीतल के पन्नों पर तीन भाषाओं में भारतीय संविधान, संसद जाने से पहले नापेगा हजारों मील

पीतल के पन्नों पर भारतीय संविधान ( ETV Bharat )

इंदौर: देश के संविधान से तो सभी वाकिफ हैं लेकिन संविधान के जरिए लोग अपने मूल अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें, इसके लिए इंदौर के एक संविधान प्रशंसक ने 3 भाषाओं में 2000 पेज का पीतल का संविधान तैयार किया है, जो सर्वाधिक पृष्ठ वाला पीतल का संविधान है. कुछ साल पहले तैयार किए गए इस संविधान को अब संसद में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.