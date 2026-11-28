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7KG पत्थर, 25 किलो कोयला जला निकलता है 250 ग्राम लोहा, अगरिया जनजाति की हैरतअंगेज परंपरा

अगरिया जनजाति की हैरतअंगेज परंपरा ( ETV Bharat )

इंदौर: लोहे की खदानों से माइनिंग के आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच मध्य प्रदेश में आज भी एक जनजाति ऐसी है जो डिंडोरी के मैकल पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाले खास किस्म के पत्थरों को पारंपरिक भट्टी में पिघलाकर लोहे के कलात्मक शिल्प गढ़ रही है. आदिवासी अंचल के ग्रामीण और अशिक्षित लोग खुली आंखों से पहाड़ों में भी लोहा तराश सकते हैं, इस बात पर शायद कोई यकीन ना करें लेकिन डिंडोरी और मंडला जिले में मौजूद अगरिया जनजाति के लोग इस काम में माहिर हैं जो अपनी तीसरी पीढ़ी में भी डिंडोरी के मैकल पर्वत श्रंखला में मौजूद पत्थरों को पिघलाकर शुद्ध लोहा तैयार कर रहे हैं.