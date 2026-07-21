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इंदौर में बिजली विभाग के इंजीनियर निकले करोड़ों के आसामी, लोकायुक्त की कार्रवाई में बड़ा खुलासा

इंदौर में विद्युत विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर के घर कुबेर का खजाना, 300 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी सहित 3 लाख कैश बरामद.

INDORE ACE LOKAYUKTA RAID
इंजीनियर से घर से मिला काला खजाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में विद्युत वितरण कंपनी में पदस्थ एक अधिकारी के कई ठिकानों पर एक साथ लोकायुक्त टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की. मंगलवार तड़के छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है. अधिकारी के घर से सोने और चांदी के आभूषण का भंडार मिला है. इसके अलावा कई स्थानों पर मकान, फ्लैट व जमीन के दस्तावेज मिले हैं. प्रारंभिक जांच में करीब 6.50 करोड़ रुपए की संपत्ति और निवेश की बात कही गई है.

इंजीनियर के घर से मिली काली कमाई

इंदौर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार सुबह विद्युत वितरण कंपनी के एडिशनल चीफ इंजीनियर शिवराम सेमिल के इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना सहित 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की. इंदौर के सिलिकॉन सिटी स्थित अधिकारी के बंगले पर कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अलग-अलग जगह पर मौजूद संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, सोने चांदी के आभूषण और बैंक में मौजूद अकाउंट की जानकारी मिली है.

एडिशनल चीफ इंजीनियर के घर कुबेर का खजाना (ETV Bharat)

पीथमपुर में फैक्ट्री का खुलासा

डीएसपी लोकायुक्त सुनील तालान ने कहा, " प्रारंभिक जांच में करीब 6.50 करोड़ रुपए की संपत्ति और निवेश का पता चला है. उनके जमाई और भाई द्वारा पीथमपुर में फैक्ट्री चलाई जा रही है, इसका भी खुलासा हुआ है. अधिकारी शिवराम सेमिल पिछले 35 सालों में विभाग में पदस्थ हैं, इस दौरान उन्होंने झाबुआ, अलीराजपुर सहित अन्य जगहों पर नौकरी की है. इंदौर में कुछ दिनों पहले ही वह अधीक्षक यंत्री के पद पर पदस्थ हुए हैं."

ACE HOUSE RAID IN MP
इंदौर में इंजीनियर के घर मिले नोटों के बंडल, सोना-चांदी के गहने (ETV Bharat)

पत्नी के नाम करोड़ों का प्लांट

जांच पड़ताल में पाया गया है कि आरोपी अधिकारी द्वारा ओमेक्स सिटी में ढाई करोड़ रुपए का एक प्लाट खरीदा है, जिसको लेकर अधिकारी ने सोमवार को ही एक अनुबंध किया है. 1 लाख रुपए की अनुबंध संबंधित दस्तावेज भी लोकायुक्त को मिले हैं. साथ ही अधिकारी के मुरैना और धार में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है. उनकी पत्नी के पास करोड़ों रुपए के प्लांट मौजूद थे. जिसको हाल ही में बेच दिया गया.

300 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी बरामद

शिवराम सेमिल की पत्नी के पास से 300 ग्राम सोना, 4 किलो चांदी और 3 लाख रुपए नगद मिले हैं. इसके अलावा लोकायुक्त को बैंक लॉकर की भी जानकारी मिली है, जिसमें करीब 6 बैंक शामिल हैं. जिसमें लाखों रुपए जमा होने की आशंका है. इस पूरे मामले की लोकायुक्त द्वारा काफी बारीकी से जांच की जा रही है.

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