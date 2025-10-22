ETV Bharat / state

6 घंटे में बनाई 15 फीट ऊंची श्रीकृष्ण की प्रतिकृति, मोहन यादव ने दिया 11 हजार रुपए का पुरस्कार

इंदौर की आदर्श गोशाला में मोहन यादव ने किया गौ पूजन, श्रीकृष्ण की प्रतिकृति देख हुए प्रसन्न, इसे बनाने वाली छात्रा का बढ़ाया हौसला.

6 घंटे में बनाई 15 फीट ऊंची श्रीकृष्ण की प्रतिकृति
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 22, 2025

इंदौर: देशभर में गोवर्धन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में इंदौर के नजदीक हातोद में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा गोवर्धन पर्वत का पूजन किया गया. मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन पर्वत पर बनी आकृति देखकर काफी प्रसन्न हुए. इस दौरान उन्होंने मंच से ही आकृति बनाने वाली छात्रा महक शर्मा को नकद पुरस्कार देने की घोषणा कर दी. जिससे छात्रा भी काफी खुश नजर आई.

आदर्श गौशाला पहुंच मोहन यादव ने किया पूजन

इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर हातोद में मौजूद इंदौर नगर निगम के द्वारा एक आदर्श गौशाला बनाई गई है. जहां पर 2500 से अधिक गाय मौजूद हैं. वहीं, इस गौशाला में गायों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल भी बना है, जहां पर सड़क हादसे में घायल हुई गायों का इलाज किया जाता है. बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव गोवर्धन पूजा करने यहां पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गायों और गोवर्धन पर्वत का पूजन किया.

आदर्श गौशाला पहुंच मोहन यादव ने किया पूजन (ETV Bharat)

महक शर्मा को पुरस्कार स्वरूप मिला 11 हजार

सीएम मोहन यादव ने देखा कि गोवर्धन पर्वत पर एक 15 फीट ऊंची भगवान श्रीकृष्ण की आकृति बनी हुई है. भगवान कृष्ण की आकृति देख मोहन यादव काफी प्रसन्न हुए और आकृति बनाने वाली महक शर्मा को मंच से ही नकद इनाम की घोषणा की. जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रवाना हुए तो गौशाला की देखरेख करने वालों ने तुरंत ही महक शर्मा को 11,000 रुपए नकद पुरस्कार स्वरूप सौंप दिया.

सीएम की प्रशंसा से काफी खुश है महक

छात्रा महक शर्मा ने बताया कि "वह आईपीएस कॉलेज से फाइन आर्ट की स्टूडेंट है और देर रात गौशाला की देखरेख करने वाले अच्चिदानंद महाराज ने उन्हें एक 15 फीट ऊंचे पर्वत पर श्रीकृष्ण की आकर्षक आकृति बनाने की बात कही थी. इसके बाद परिजनों के सहयोग से उसने मात्र 6 घंटे में ही इस आकृति को पूर्ण रूप दे दिया." फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा उसकी कला की जिस तरह से प्रशंसा की गई उसके कारण वह काफी खुश नजर आ रही है.

गोवर्धन पर्वत पर 15 फीट ऊंची भगवान श्रीकृष्ण की बनी आकृति काफी आकर्षक लग रही है. जिसे देखने और दर्शन करने काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं.

