प्रदर्शन के दौरान पुलिस को अपशब्द कहना भारी पड़ेगा, गैर जमानती धाराओं में FIR
इंदौर में महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को अपशब्द कहने पर विवाद. शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 7:35 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का राज्य सभा का पर्चा रद्द करने से कांग्रेस में रोष है. इस मामले में विरोध करने इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं-नेताओं की पुलिस से गर्मागर्म बहस हो गई. महिला कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने को लेकर पुलिस से विवाद करने लगी. मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला कांग्रेस की नेत्रियों को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.
प्रदर्शन के दौरान अमर्यादित शब्द
इस बीच कांग्रेस नेत्रियों का कहना था कि उन्हें ज्ञापन देने के लिए अंदर तक जाने दें लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी. इस दौरान महिला कांग्रेस की नेत्रियों और पुलिस कर्मियों के बीच कहासुनी होने लगी. आरोप है कि इस दौरान पुलिस के एक अधिकारी ने महिलाओं से अभद्रता से बात की. इससे गुस्साई कांग्रेस नेत्री शशि हाड़ा ने पुलिस अधिकारी को अपशब्द कहे. ये भी कहा कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन को रोकने वाले कौन होते हैं. साथ ही कुछ अमर्यादित शब्द कहने का आरोप है.
महिला कांग्रेस नेत्रियों और पुलिस के बीच बहस
महिला कांग्रेस नेत्रियों व पुलिस के बीच गर्मागर्म बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है. इसमें दोनों ओर से तेज बहस होती दिख रही है. जैसे ही ये वीडियो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल कांग्रेस नेत्री के बयान को आपत्तिजनक मानते हुए गैर जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. शासकीय कार्य में बाधा डालने के अलावा अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.
एसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक "कलेक्ट्रेट के बाहर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था थी. यहां लगातार होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण यह व्यवस्था की गई है महिला नेत्रियों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया."
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इंदौर की सियासत फिर गर्माई
इस मामले को लेकर इंदौर की राजनीति और गर्माने के आसार बन गए हैं. जहां इस मामले से बीजेपी खेमे में खुशी है तो कांग्रेस खेमे में रोष देखा जा रहा है. अब कांग्रेस के अंदर इस बात पर चिंतन किया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई का जवाब किस तरीके से दिया जाए.