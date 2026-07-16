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3.15 घंटे में इंदौर से आबुधाबी, UAE के लिए मध्य प्रदेश से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट ने भरी उड़ान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारंभ, यात्रियों को बांटे टिकट.

INDORE ABU DHABI NONSTOP FLIGHT
3.15 घंटे में पहुंचेंगे इंदौर से आबुधाबी (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 7:05 AM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश के अलावा देशभर के यात्री अब इंदौर से सीधे आबूधाबी की यात्रा कर सकेंगे. बुधवार को इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने इंदौर से आबुधाबी सीधे उड़ान भरने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारंभ किया. ये फ्लाइट इंदौर से आबुधाबी के बीच सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी.

यूएई से डायरेक्टर जुड़ा इंदौर

मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से शुरू हो गई है. यह उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी आबू धाबी से सीधे जोड़ेगी और डायरेक्ट फ्लाइट होने से आबूधाबी पहुंचने का समय भी काफी कम हो जाएगा. टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में चार दिन (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार) को उपलब्ध रहेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया इंदौर से आबुधाबी फ्लाइट का शुभारंभ (Etv Bharat)

3.15 घंटे में पहुंचेंगे इंदौर से आबुधाबी

वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या हैदारबाद से यात्रा करनी पड़ती है. वहीं, नॉन स्टॉप फ्लाइटों की संख्या कम होने से कनेक्टिंग फ्लाइटों में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है. लेकिन इंदौर से नई उड़ान शुरू होने से यह यात्रा लगभग 3 घंटे 15 मिनट में हो सकेगी. इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

Indore Abu Dhabi flight started
डॉ. मोहन यादव ने किया डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारंभ (Etv Bharat)

मोहन यादव ने यात्रियओं को दिए टिकट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को यात्रा कर आबुधाबी जाने वाले यात्रियों को टिकट प्रदान कर इस सेवा का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा, '' इंदौर-आबू धाबी हवाई सेवा का शुभारंभ प्रदेश की विमानन नीति की प्रभावशीलता एवं एयरलाइंस के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है. इससे भविष्य में नए अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई मार्गों के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होगा. इंदौर से आबू धाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा-निमाड़ क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा.

हर उड़ान पर 15 लाख रु की सब्सिडी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत इंदौर-आबुधाबी की प्रत्येक उड़ान पर 15 लाख रु तक की सब्सिडी देगी. यात्रियों को किफायती किराए पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ये सब्सिडी दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा, '' पहले जहां ऐसी अंतरार्ष्ट्रीय यात्रायओं का टिकट 25 हजार रु तक पड़ता था, तो वहीं अब इसे 12 से 15 हजार रु के बीच रखने का प्रयास किया जा रहा है. और जो भी अंतर है, उसपर सरकार सब्सिडी देगी.''

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मध्य प्रदेश को भी मिलेंगी नई उड़ानें

मुख्यमंत्री ने कहा, '' मध् प्रदेश में रीवा-रायपुर, रीवा-दिल्ली और रीवा-इंदौर जैसी उड़ानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में जल्दी ही एमपी के जबलपुर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता, राजधानी भोपाल से पटना, और रीवा से कोलकाता के बीच भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी.

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