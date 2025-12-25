ETV Bharat / state

इंदौर के मुख्य मार्ग का बदला नाम, आगरा-मुंबई रोड अब होगा 'अटल बिहारी मार्ग'

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक आयोजित की गई. जिसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आगरा मुंबई मार्ग के नामकरण को लेकर फैसला हुआ. बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इंदौर की पहचान माने जाने वाले एबी रोड का नाम भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए.

इंदौर: पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर इंदौर शहर के प्रमुख मार्ग एबी रोड का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है. अब एबी रोड को अटल बिहारी मार्ग के नाम से जाना जाएगा. वहीं, अन्नपूर्णा से लेकर सुदामा नगर की लिंक रोड पर 25 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा लगाने का कार्य किया जा रहा है.

इंदौर नगर निगम ने एबी रोड के नाम बदलने का प्रस्ताव किया पारित (ETV Bharat)

महापौर ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि "अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक रहा है. यह नामकरण इंदौर की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है. नगर निगम के इस निर्णय के बाद जल्द ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अटलजी की जन्म शताब्दी वर्ष में लिया गया यह फैसला इंदौर के इतिहास में एक अहम अध्याय के रूप में दर्ज होगा."

वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित

इसके साथ ही नगर निगम इंदौर के निगम परिषद सभागार का नाम भी अटल सदन रखा गया है. इंदौर के मध्य क्षेत्र अन्नपूर्णा से लेकर सुदामा नगर की लिंक रोड पर 25 फीट ऊंची अटलजी की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है. इस अवसर पर जनकार्य विभाग के प्रमुख राजेंद्र राठौड़ ने कहा, "अटलजी के नाम पर पहले ही नगर निगम के प्रमुख भवन का नाम अटल सदन किया गया है. अब शहर का प्रमुख मार्ग भी उनके नाम से जाना जाएगा."

सुशासन सम्मेलन का आयोजन

अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर नगर अटल परिषद सभागृह में सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन, महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित रहे. सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि "परमार्थ, रीति, नीति, दया, सोच और अन्य संपूर्ण गुणों के पदार्थ से जो मिश्रण निकलता है, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं. अटल जी देश और विदेश में हमारा सम्मान बढ़ाया और नई पीढ़ी के लिए मार्ग दिखाया."