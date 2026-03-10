ETV Bharat / state

घर के बाहर खेल रहे मासूम को टैंकर ने कुचला, दर्दनाक हादसा CCTV में कैप्चर

इंदौर में घर के बाहर खेल रहे मासूम को टैंकर ने कुचला ( ETV BHARAT )