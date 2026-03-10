ETV Bharat / state

घर के बाहर खेल रहे मासूम को टैंकर ने कुचला, दर्दनाक हादसा CCTV में कैप्चर

इंदौर में बीच शहर स्थित बस्ती में बेलगाम टैंकर ने मचाया कोहराम. लोगों ने पीछा किया. टैंकर तेज रफ्तार से गायब.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 12:51 PM IST

रिपोर्ट : संदीप मिश्रा

इंदौर : शहर के लसूड़िया क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्चे को टैंकर ने कुचल दिया. इससे मोहल्ले में अफरातफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल मासूम को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद लोगों ने टैंकर का पीछा किया, लेकिन ड्राइवर तेज स्पीड से फरार हो गया. ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया.

लोगों ने टैंकर का पीछा किया

लसुड़िया पुलिस थाना क्षेत्र की निरंजनपुर बस्ती में 8 वर्षीय बालक कार्तिक अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान तेज स्पीड से आए टैंकर ने बच्चे को रौंद दिया. हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया. मौके पर लोग दौड़कर पहुंचे और टैंकर का पीछा किया. वहीं, बालक के माता-पिता उसे गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन कार्तिक को नहीं बचाया जा सका. बालक की मौत से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई.

हादसे के बाद मोहल्ले के लोगों में रोष

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टैंकर चालक तेज गति से बस्ती के बीच से निकल रहा था. देखते ही देखते मासूम को टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया. मृतक कार्तिक का परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. उसके माता-पिता इंदौर में काम की तलाश में आए थे. माता-पिता हल्का-फुल्का काम करके किसी प्रकार जीवनयापन कर रहे हैं. लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त है. लोगों का कहना है कि गलियों में टैंकर मौत बनकर दौड़ रहे हैं. इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से टैंकर और टैंकर चालक की तलाश की जा रही है." वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों के बयान लिए. पीड़ित माता-पिता के भी बयान लिए. पीड़ित पिता ने बताया कि हादसे के समय वह घर में थे. उनका बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. लोगों का शोर सुनकर वह बाहर निकले तो बेटा खून से लथपथ पड़ा था.

