ETV Bharat / state

78 साल की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट बनी सुषमा मौघे, MA मराठी साहित्य में किया टॉप

इंदौर: पढ़ने लिखने की यूं तो कोई उम्र नहीं होती है. इस कहावत को सही मायने में इंदौर की 78 वर्षीय सुषमा मौघे ने सच साबित कर दिया है. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एमए मराठी साहित्य में एडमिशन लिया और फाइनल परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर कीर्तिमान रच दिया. मंगलवार 17 फरवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह था, जिसमें सबकी नजरें सुषमा मौघे पर थी. गवर्नर मंगुभाई पटेल ने मराठी साहित्य एमए में टॉप करने पर सुषमा मौघे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है.

राज्यपाल ने 78 साल की छात्रा को किया सम्मानित

इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सभी के बीच आश्चर्य का विषय बनीं 78 साल की कला संकाय की स्टूडेंट सुषमा मौघे जिन्हें राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सुषमा ऐसी पहली छात्रा है, जिन्होंने 76 साल की उम्र में मराठी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया था. ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि हाल ही में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने किसी भी परीक्षा को देने के लिए उम्र के बंधन की बाध्यता को समाप्त किया है.

गवर्नर मंगुभाई पटेल ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

एक दर्जन से ज्यादा किताबें लिखीं

सेंट्रल स्कूल में म्यूजिक टीचर के पद से 40 साल की सर्विस के बाद जब सुषमा रिटायर हो गईं, तो भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई के जज्बे को बरकरार रखा. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिंदी से मराठी अनुवाद के अलावा कई विषयों पर पुस्तक लिखना शुरू किया. इस बीच उनकी करीब एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है. हालांकि, म्यूजिक से ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की.