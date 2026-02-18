ETV Bharat / state

78 साल की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट बनी सुषमा मौघे, MA मराठी साहित्य में किया टॉप

इंदौर की 78 वर्षीय सुषमा मौघे को एमए में मिला गोल्ड मेडल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर मंगुभाई पटेल ने किया सम्मानित.

INDORE SUSHMA MOGHE GOLD MEDALIST
78 साल की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट बनी सुषमा मौघे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:51 AM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: पढ़ने लिखने की यूं तो कोई उम्र नहीं होती है. इस कहावत को सही मायने में इंदौर की 78 वर्षीय सुषमा मौघे ने सच साबित कर दिया है. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एमए मराठी साहित्य में एडमिशन लिया और फाइनल परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर कीर्तिमान रच दिया. मंगलवार 17 फरवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह था, जिसमें सबकी नजरें सुषमा मौघे पर थी. गवर्नर मंगुभाई पटेल ने मराठी साहित्य एमए में टॉप करने पर सुषमा मौघे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है.

राज्यपाल ने 78 साल की छात्रा को किया सम्मानित

इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सभी के बीच आश्चर्य का विषय बनीं 78 साल की कला संकाय की स्टूडेंट सुषमा मौघे जिन्हें राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सुषमा ऐसी पहली छात्रा है, जिन्होंने 76 साल की उम्र में मराठी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया था. ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि हाल ही में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने किसी भी परीक्षा को देने के लिए उम्र के बंधन की बाध्यता को समाप्त किया है.

गवर्नर मंगुभाई पटेल ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

एक दर्जन से ज्यादा किताबें लिखीं

सेंट्रल स्कूल में म्यूजिक टीचर के पद से 40 साल की सर्विस के बाद जब सुषमा रिटायर हो गईं, तो भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई के जज्बे को बरकरार रखा. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिंदी से मराठी अनुवाद के अलावा कई विषयों पर पुस्तक लिखना शुरू किया. इस बीच उनकी करीब एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है. हालांकि, म्यूजिक से ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की.

davv Convocation Ceremony
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)

मराठी साहित्य में बनी गोल्ड मेडलिस्ट

सुषमा मौघे रिटायर हुईं तो उन्होंने खाली समय घर पर बिताने की बजाय मराठी साहित्य में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आर्ट डिपार्टमेंट में यह डिग्री सर्वाधिक अंकों के साथ हासिल की है. इस सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के द्वारा सम्मानित किया गया.

'रिटायरमेंट के बाद खत्म नहीं होती जिंदगी'

सुषमा मौघे ने बताया, "उन्हें पढ़ने लिखने का शौक है और इसकी कोई उम्र नहीं होती." सुषमा की बहू पूजा मौघे का कहना है कि "जब भी उन्हें सहयोग की जरूरत पड़ी तो पूरे परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाया. वह खुद सक्षम और स्वाभिमानी हैं. उन्होंने इस उम्र में पढ़ाई लिखाई के जज्बे को साबित किया है." सुषमा ने अपनी उम्र के लोगों को यह संदेश भी दिया है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे नए सिरे से शुरू भी किया जा सकता है.

Devi Ahilya University
पीएचडी पास करने वाले छात्रों का हुआ सम्मान (ETV Bharat)

पीएचडी पास करने वाले छात्र सम्मानित

इस दौरान कुलपति राकेश सिंघई ने बताया, "विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीएचडी करने वाले 230 लोगों को राज्यपाल के हाथों उपाधि प्रदान की गई है. वहीं 130 छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया है."

Last Updated : February 18, 2026 at 11:32 AM IST

TAGGED:

DEVI AHILYA UNIVERSITY
DAVV CONVOCATION CEREMONY
GOVERNOR MANGUBHAI PATEL
78 YEAR OLD SUSHMA MOGHE GOLD MEDAL
INDORE SUSHMA MOGHE GOLD MEDALIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.