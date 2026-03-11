ETV Bharat / state

56 दुकान पर अब स्मार्ट कुकिंग, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हे पर शिफ्ट हुआ चर्चित फूड जोन

इंदौर: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण देशभर में एलपीजी गैस के संकट की स्थिति बन गई है. जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है. वहीं, सिलेंडर नहीं मिलने से रेस्टोरेंट सहित अन्य फूड संचालकों की चिंता बढ़ गई है. इस बीच इंदौर में स्थित फूड जोन 56 दुकान अब इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हों पर शिफ्ट हो गया है.

खाड़ी देशों में तनाव के बीच भारत में पिछले 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप हो गई है. ऐसे हालात में इंदौर के 56 दुकान फूड जोन संगठन ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का इंतजार छोड़कर अब अपने रेस्टोरेंट में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हे का उपयोग शुरू कर दिया है. कुछ दुकानदारों के पास कुछ दिनों के लिए एलपीजी गैस का स्टॉक है, इसके बावजूद वे पहले से ही इलेक्ट्रिक चूल्हे और इंडक्शन कुकिंग का सामान खरीद रहे हैं.

फूड जोन 56 दुकान के संचालकों ने व्यवसाय चलाने शुरू किया इंडक्शन का उपयोग (ETV Bharat)

कुकिंग के कई विकल्प बाजार में मौजूद

फूड जोन 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने बताया, "जरूरी नहीं एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर से ही काम चलाया जाए, बल्कि अब बाजार में कुकिंग के कई सारे विकल्प मौजूद हैं. 56 दुकान के अधिकांश रेस्टोरेंट संचालक अब इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं." वहीं, फूड जोन के एक दुकान संचालक विजय सिंह बताते हैं कि "बाजार में अभी चिंता जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन युद्ध लंबा चला तो स्थिति गंभीर हो सकती है. इसलिए अभी से वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है."

इंडक्शन पर शिफ्ट हुआ फूड जोन 56 दुकान (ETV Bharat)

घरेलू सिलेंडर वितरण में कोई समस्या नहीं

एलपीजी गैस को लेकर बने हालातों को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने कमर्शियल गैस की बुकिंग करने वाले गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों और खाद्य विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की है. बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, "जिले में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं है. फिलहाल 25 दिन में एक सिलेंडर की बुकिंग और वितरण की व्यवस्था है. इसके निर्देश सभी गैस एजेंसियों को दिए गए हैं. वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कमर्शियल स्तर पर किया गया, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी."

दुकान के संचालकों ने व्यवसाय चलाने कर रहे हैं इंडक्शन का उपयोग (ETV Bharat)

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, "खाद्य विभाग ने 3 दल भी गठित किए हैं, जिन्होंने बीते कुछ दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग होते हुए पाए जाने पर ऐसे 42 सिलेंडर जब्त किए हैं." वहीं, वर्तमान में प्रतिदिन इंदौर में 25 हजार कमर्शियल गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, जिस पर अचानक रोक लगने से माना जा रहा है कि अब खान पान की सामग्री के दाम भी बढ़ जाएंगे."