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इंदौर में भिखारियों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लायमेंट के लिए सीख रहे मूर्तियां बनाना

इंदौर में भीख मांगना पूरी तरह प्रतिबंधित, कलेक्टर ने भिखारियों की सूचना देने वालों को फिर 1000 की प्रोत्साहन राशि देने का आदेश किया जारी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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इंदौर में भिखारियों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 4:33 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 4:58 PM IST

5 Min Read
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इंदौर: देश भर में सड़कों और चौराहों पर भीख मांगने वाले भिखारी भले लोगों के लिए परेशानी का सबब हों लेकिन स्वच्छ शहर में यही भिखारी 1000 की नगद राशि का इनाम भी हैं. इंदौर इकलौता शहर है जहां सड़क या चौराहे पर भिखारी की फोटो या जानकारी देने पर 1000 रुपए का इनाम मिलता है. यहां अब तक 5500 से ज्यादा भिखारियों का पुनर्वास किया जा चुका है. इसके अलावा इन भिखारियों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कुछ हुनर सीख कर स्वरोजगार से जुड़कर आजीविका चला सकें.

इंदौर में भीख मांगना पूरी तरह है प्रतिबंधित

इंदौर में भिक्षावृत्ति की रोकथाम और इस सामाजिक बुराई के निवारण के लिए साल भर से भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत भीख मांगना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद शहर की सड़कों और चौराहों पर यदि कोई भीख मांगता पाया जाता है तो ऐसे भिखारी की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम संबंधित भिखारी का रेस्क्यू करके उसे भिक्षुक आश्रय स्थल ले जाती है. जहां उसे परिवार से मिलने से लेकर उसके रहने और स्वरोजगार से लगाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा जो भिखारी आदतन होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान है.

इंदौर में 5500 से ज्यादा भिखारियों का पुनर्वास (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही पहुंचती है महिला बाल विकास की टीम

इंदौर शहर में भिखारियों की निगरानी के लिए महिला बाल विकास ने बाकायदा एक मोबाइल नंबर जारी कर रखा है. कहीं भी भिखारी पाए जाने पर महिला बाल विकास विभाग के फोन नंबर 9691494951 पर भिखारी की सूचना दिए जाने के बाद मौके से ही उसका फोटो भी अपलोड कर दें. यह सूचना मिलते ही विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और भिखारी का रेस्क्यू करती है.

इंदौर में इस कार्रवाई के चलते बीते साल भर में सैकड़ों भिखारी का विस्थापन किया गया है. इसके अलावा जो आदतन भिखारी थे वह कार्रवाई के डर से या तो अपने मूल राज्यों में वापस लौट गए या फिर उन्होंने भीख मांगना छोड़ दिया. यही वजह रही कि इंदौर देश का एकमात्र भिक्षुक मुक्त शहर बनकर उभरा, जिसे भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है.

'5500 से ज्यादा भिखारियों का पुनर्वास'

इंदौर जिले में भिखारी से मुक्ति के लिए जो भिक्षुक मुक्त अभियान बीते 2 सालों में चला, उसके चलते 5500 से ज्यादा भिखारियों का पुनर्वास कर उन्हें रोजगार से लगाया गया है. भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की प्रभारी रुपाली जैन बताती हैं, "किसी भी शहर में भिखारी का पुनर्वास आसान काम नहीं है क्योंकि बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी और बाल तस्करी जैसी गैंग भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिससे जुड़े भिक्षुक आसानी से भिक्षावृत्ति नहीं छोड़ते."

Beggars make sculptures for self employment
सेल्फ एम्प्लायमेंट के लिए मूर्तियां बनाना सीख रहे भिखारी (ETV Bharat)

'कौशल प्रशिक्षण के साथ भिखारियों का पुनर्वास'

प्रभारी रुपाली जैन बताती हैं, "इसके लिए इंदौर जिला प्रशासन ने जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया उसके तहत ऐसे भिक्षुक और उनके नेटवर्क को ट्रेस किया गया और कठोर कार्रवाई की गई. इसके अलावा सामान्य भिखारी का रेस्क्यू किए जाने के बाद उन्हें कौशल प्रशिक्षण के बाद पुनर्वासित किया गया.

इस अभियान के दौरान ऐसे सैकड़ों भिक्षुक पाए गए जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे और जिनका रेस्क्यू करना भी गंदगी और बीमारी के चलते संभव नहीं था, इसके बावजूद संस्था प्रवेश की टीम ने हार नहीं मानी और तमाम भिखारियों का पुनर्वास किया. ऐसे ही सतत प्रयासों की बदौलत आज इंदौर देश का पहला भिक्षुक मुक्त शहर है, जहां सड़कों और चौराहों पर भिखारी ढूंढने से भी नहीं मिलते."

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इंदौर के भिखारियों ने बनाई सुंदर मूर्तियां (ETV Bharat)

भिखारी का पता बताने पर मिलता है 1000 का इनाम

हाल ही में इंदौर कलेक्टर ने इस अभियान को जारी रखते हुए फिर से भिखारी की सूचना देने वाले लोगों को 1000 की प्रोत्साहन राशि देने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो चौराहों पर भीख मांगने की बजाय कोई ना कोई सामान बेच रहे हैं.

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, "इन भिखारियों से सामान खरीदने वाले लोगों के अलावा इन्हें भीख देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भिखारी अथवा सामान्य लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 2023 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा आगामी 3 महीने के लिए त्योहार के सीजन में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा.

TELL BEGGAR ADDRESS GET REWARD 1000
पुनर्वास केंद्र में रहने, खाने और इलाज की व्यवस्थाएं निशुल्क (ETV Bharat)

कई बच्चों का स्कूलों में एडमिशन

इस अभियान के चलते भिखारी के ऐसे बच्चे जो इस धंधे में लिप्त हैं, उनके आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार किए जाने के बाद इंदौर के पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह ने उनका एडमिशन शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कराया था. जो अब समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं.

इसी प्रकार भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में फिलहाल जितने भी भिखारी रह रहे हैं, उन्हें कौशल विकास के प्रशिक्षण के बाद गाय के गोबर से मूर्तियां बनाना और स्वरोजगार से जुड़े अन्य कामकाज में लगाया गया है. उनके काम से जो राशि प्राप्त होती है वह उन्हें ही दी जाती है. इसके अलावा पुनर्वास केंद्र में उनके रहने, खाने और इलाज की तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क हैं.

Last Updated : June 27, 2026 at 4:58 PM IST

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