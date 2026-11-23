ETV Bharat / state

इंदौर का नन्हा मैथ्सटियन, पलक झपकते ही अथर्व कर देता है कैलकुलेशन, मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड

पलक झपकते ही अथर्व कर देता है कैलकुलेशन ( ETV Bharat )

इंदौर: कुछ बच्चे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, जो अपनी कम उम्र में भी कठिन से कठिन काम करके सभी को चौंका देते हैं. ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा के धनी इंदौर के 5 साल के अथर्व अग्रवाल हैं. जो पलक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेने में माहिर हैं. अपनी इसी प्रतिभा को लेकर

अथर्व ने किए कैलकुलेशन सॉल्व, मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड