इंदौर का नन्हा मैथ्सटियन, पलक झपकते ही अथर्व कर देता है कैलकुलेशन, मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड
इंदौर के 5 साल के अथर्व अग्रवाल को मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, अद्भुत प्रतिभा के धनी अथर्व आसानी से कर देते हैं कैलकुलेशन. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:50 PM IST
इंदौर: कुछ बच्चे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, जो अपनी कम उम्र में भी कठिन से कठिन काम करके सभी को चौंका देते हैं. ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा के धनी इंदौर के 5 साल के अथर्व अग्रवाल हैं. जो पलक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेने में माहिर हैं. अपनी इसी प्रतिभा को लेकर
अथर्व ने किए कैलकुलेशन सॉल्व, मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड
इंदौर के अथर्व अग्रवाल उम्र के लिहाज से मात्र 5 साल के हैं, लेकिन गणित के मामले में वे 50 साल के लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं. हाल ही में अथर्व ने जब 18 अंकों की संख्याओं के 10 सवाल जिनमें जोड़, घटाना और गुणा भाग से जुड़ी सबसे कठिन कैलकुलेशन मात्र 7 मिनट 10 सेकंड 7 सेकंड में पूरी कर ली तो, अथर्व को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है.
जिसे संस्था ने ऑनलाइन घर पहुंचाया है, लेकिन अमृतसर में अर्थव को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. दरअसल अथर्व की गणितीय प्रतिभा को लोगों के सामने लाने में 'मैथ्स मैजिक' प्रोग्राम की संचालिका निहारिका मिश्रा और परिजनों का हाथ है. हाल ही में मिले अवार्ड में अथर्व ने 18 के जोड़ घटाव और गुणा भाग से जुड़े तमाम गणितीय कैलकुलेशन को रिकॉर्ड समय में हल किया है.
कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां
इंदौर में 21 अप्रैल 2025 को आयोजित एमपी अंडर 7 स्टेट शतरंज चैंपियनशिप में अथर्व को 4 साल 40 दिन का होने के बावजूद विजेता रहने पर सम्मानित किया गया. इसके बाद दिसंबर में उन्हें क्रिस्ट ओलिंपियाड और नेशनल ओलंपियाड फेडरेशन की गणित और विज्ञान दोनों परीक्षाओं में 95% से ज्यादा अंक हासिल हुए. हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा इंडियन विंस फ्रीडम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कहानी सुनाने की प्रतियोगिताओं में उन्होंने 16वीं रैंक हासिल की है.
साथ ही ऑनलाइन नेशनल श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता में उन्हें स्टार परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया गया है. वहीं द एमराल्ड स्कूल में भी वे सबसे कम उम्र के ए ग्रेड छात्र होने के कारण सबके चहेते हैं.