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मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बाजार में ग्राहकों का मेला, पहनते ही शरीर पर खिल उठता है इंदौरी कपड़ा

देश के तीसरे सबसे बड़े बाजार में लगा ग्राहकों का मेला ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट इंदौर में है. यहां क्लॉथ मार्केट पुराने दौर से उच्च कोटी के कॉटन के लिए फेमस रहा है. इन दिनों व्यापार विस्तार के लिए ग्राहकों के मेले को लेकर भी चर्चा में है. इस मेले में बाकायदा निमंत्रण देकर बाकायदा व्यापारियों को व्यापार के लिए आमंत्रित किया जाता है. जहां पारिवारिक माहौल में उनकी मेजबानी और खातिरदारी के साथ करोड़ों रुपए का सौदा होता है.

मेले की खासियत परस्पर खरीदी बिक्री और करोड़ों के माल के ऑर्डर के साथ आत्मीयता की वह परंपरा है, जो यहां मेले के दौरान आने वाले हजारों व्यापारियों और यहां के करीब 1000 दुकानदारों की तीसरी पीढ़ी में भी कायम है. इस साल 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगने वाले व्यापारिक मेले में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने करीब 400 प्रकार के प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए स्टॉल भी लगाए हैं. इस कपड़ा बाजार के आमदनी की बात करें तो सालाना करोड़ों की आय हो जाती है.

इंदौर के नरसिंह बाजार से महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट के सभी प्रवेश द्वार पर लगे यह स्वागत द्वार यहां राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और प्रदेश के विभिन्न जिलों से व्यापार के लिए आने वाले उन व्यापारियों के स्वागत में लगे हैं. जो 1999 से बाजार में तमाम दुकानों के बीच लगने वाले मेले में खरीदारी के अलावा साझा व्यापार की आत्मीय परंपरा को निभाने आते हैं. यह मेला बाजार की उस परंपरा का भी प्रतीक है, जहां किसी एक दुकान का प्रमोशन नहीं बल्कि पूरे बाजार के व्यापार का विस्तार मिलकर किया जाता है.

देश में तीसरी सबसे बड़ी कपड़ा मंडी इंदौर में

क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश चौरडिया बताते हैं कि "इंदौर की कपड़ा मंडी मुंबई और अहमदाबाद के बाद तीसरी सबसे बड़ी मंडी रही है. यहां न्यूनतम मुनाफे में कॉटन की बेहतर क्वालिटी की ख्वाहिश में पुराने दौर से ही दूर-दूर से व्यापारी कपड़े की खरीदारी के लिए आते थे. जिसकी गवाह इंदौर की पुरानी कपड़ा मिल और मालवा निमाड़ में फैली जिनिंग मिल और कपास उद्योग रहा है. उस जमाने में भी व्यापारियों की मेहमाननवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी.

इंदौर का कपड़ा बाजार (ETV Bharat)

तभी से लेकर अब तक यहां व्यापारियों और दुकानदारों के बीच व्यापार के अलावा आत्मीयता के रिश्तों का रिवाइवल होता रहा है. लिहाजा इस साल भी जो व्यापारी आ रहे हैं, उनके लिए यहां दोनों समय शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था मेले में रहेगी. जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न हो, इस मेले के जरिए क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन की कोशिश यह भी है कि जिस तरह पुराने दौर में इंदौर के कपड़ा बाजार का दूर-दूर तक नाम था. वह अपनी पुरानी साख फिर से हासिल करे. जिससे कि इंदौर के 400 किलोमीटर के दायरे में इंदौर का कपड़ा बाजार एक बार फिर से प्रसिद्ध कॉटन और गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर सके."

इंदौर कपड़ा बाजार में कपड़े देखते लोग (ETV Bharat)

इन कपड़ों के लिए ख्यात है इंदौर का मार्केट

इंदौर का क्लॉथ मार्केट अब गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एथेनिक वेयर में भी हब बन रहा है. यहां कई ब्रांड साड़ी फैंसी ब्लाउज और कुर्ती के मजबूत ब्रांड के रूप में उभरे हैं. जिनका माल अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी जा रहा है. इसके अलावा इंदौर कॉटन जींस के लिए भी अब प्रसिद्ध है. इसीलिए यहां तमाम बड़े जींस ब्रांड ने अपने आउटलेट स्थापित किए हैं.

मार्केट परमार्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय

इंदौर का क्लास मार्केट अपने सदस्यों के लिए कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल की सेवाएं भी न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराता है. इसके अलावा क्लॉथ मार्केट के अपने गोदाम और तमाम व्यवस्थाएं हैं. इसके अलावा सदस्यों के लिए अब नया क्लॉथ मार्केट भी विकसित किया गया है. इसके अलावा क्लॉथ मार्केट द्वारा कई मंदिर एवं धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी विकसित किए गए हैं. मार्केट के करीब 1000 सदस्यों द्वारा चयनित संगठन जहां तमाम व्यापारिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों का भी संचालन करता है.