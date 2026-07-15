ETV Bharat / state

डॉक्टर बनने के लिए मिलेगा सरकारी लोन, इंदौर में 300 बेड का जिला अस्पताल शुरू

इंदौर में जिला अस्पताल के नए भवन का मोहन यादव ने किया लोकार्पण (ETV Bharat)

इंदौर में मोहन यादव ने गोविंद बल्लभ पंत जिला अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "83 करोड़ का ये हॉस्पिटल अपनी पूरी क्षमता से जनता की सेवा करेगा. इसमें 300 से ऊपर बेड हैं." उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में 5500 यूजी की सीट हो गई. प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर आज 33 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में हैं. वहीं, 2.5 साल के अंदर 52 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने प्रदेश में होंगे.

इंदौर: मध्य प्रदेश के मेडिकल हब कहे जाने वाले इंदौर में अब शहर के लाखों लोगों को निशुल्क और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. बुधवार को मुख्यमंत्री ने यहां जिला अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया, जहां इलाज की तमाम सुविधाएं जरूरतमंद मरीजों को मिल सकेंगी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भावी डॉक्टर को सरकारी लोन देने संबंधी योजना की भी घोषणा की.

'प्राइवेट कॉलेज की भी फीस देकर डॉक्टर बना रही सरकार'

मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट एग्जाम क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा, जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं भर पाता उन सब बच्चों को सरकार फीस देकर डॉक्टर बना रही है. हमारे बच्चे में अगर डॉक्टर बनने की क्षमता, योग्यता और बुद्धिमत्ता है, तो सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है. जब ऐसे छात्र डॉक्टर बन के निकलेंगे, तो वह सरकार का लोन चुका सकेंगे. इससे मध्य प्रदेश में न केवल डॉक्टरों की कमी दूर होगी, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हो सकेगा."

इंदौर जिला अस्पताल (ETV Bharat)

इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी लागू करने की बात कही

इंदौर जिला अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा, "एक देश, एक विधान, एक प्रधान एक निशान की अवधारणा के तहत जल्द ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा. हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है. प्रदेश में एक समान कानून लाने के लिए हम धीरे-धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं. यूसीसी को हम अपनी विधानसभा में चुपचाप भी पारित कर सकते थे, लेकिन हमने 55 जिलों में 10 संभाग के अंदर समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और जनता से संवाद करते हुए, उनका सुझाव लिया और उन सबके सुझावों का संकलन किया."