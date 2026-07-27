ETV Bharat / state

पिकनिक स्पॉट पर हादसा, महेश्वर और लुधियाकुंड में बहे 3 युवक, दो की मौत, 1 लापता

इंदौर/महेश्वर: इंदौर के रहने वाले युवक पिकनिक मनाने के लिए इंदौर के नजदीक महेश्वर और लुधियाकुंड गए थे. जिसमें लुधिया कुंड में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. वहीं, तीसरा युवक महेश्वर अपने परिजनों के साथ ही अपने कुछ मित्रों के साथ सहस्त्र धारा में नहाने के लिए गया था. फिलहाल उसको पुलिस और दचाव दल द्वारा लगातार खोजा जा रहा है. घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें युवक बहते हुए नजर आ रहा है.

लुधियाकुंड नहाने गए दो युवकों की मौत

पहली घटना महू के चोरल डैम में घटित हुई. सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि, ''राजेंद्र नगर पुलिस लाइन के रहने वाले उदयवीर चौहान अपने दोस्तों के साथ लुधियाकुंड नहाने आए हुए थे. नहाने के दौरान वह डूब गए.'' दूसरी घटना में संगम नगर का रहने वाला ताहिर अपने परिवार के साथ चोरल डैम घूमने आया था और इस दौरान उसकी भी डूबने के कारण मौत हो गई.

युवक के बहने का वीडियो आया सामने

इंदौर के एक युवक के साथ महेश्वर में दर्दनाक हादसा हो गया. रविवार को इंदौर के निपानिया निवासी अर्पित हाड़ा परिवार और दोस्तों के साथ महेश्वर घूमने आया था. पूरे परिवार ने पहले महेश्वर में दर्शन किए. इसके बाद सभी लोग सहस्त्रधारा पहुंच गए. यहां अर्पित स्नान के लिए नर्मदा में उतर गए. हालांकि उनकी पत्नी ने उसे काफी समझाया की गहरे पानी में न जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा कहकर अर्पित पानी में उतर गया. इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया.