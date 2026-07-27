पिकनिक स्पॉट पर हादसा, महेश्वर और लुधियाकुंड में बहे 3 युवक, दो की मौत, 1 लापता
इंदौर के 2 युवकों की लुधियाकुंड में डूबने से मौत, महेश्वर में एक युवक का बहते हुए वीडियो आया सामने, तलाश अभियान जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:05 AM IST
इंदौर/महेश्वर: इंदौर के रहने वाले युवक पिकनिक मनाने के लिए इंदौर के नजदीक महेश्वर और लुधियाकुंड गए थे. जिसमें लुधिया कुंड में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. वहीं, तीसरा युवक महेश्वर अपने परिजनों के साथ ही अपने कुछ मित्रों के साथ सहस्त्र धारा में नहाने के लिए गया था. फिलहाल उसको पुलिस और दचाव दल द्वारा लगातार खोजा जा रहा है. घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें युवक बहते हुए नजर आ रहा है.
लुधियाकुंड नहाने गए दो युवकों की मौत
पहली घटना महू के चोरल डैम में घटित हुई. सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि, ''राजेंद्र नगर पुलिस लाइन के रहने वाले उदयवीर चौहान अपने दोस्तों के साथ लुधियाकुंड नहाने आए हुए थे. नहाने के दौरान वह डूब गए.'' दूसरी घटना में संगम नगर का रहने वाला ताहिर अपने परिवार के साथ चोरल डैम घूमने आया था और इस दौरान उसकी भी डूबने के कारण मौत हो गई.
युवक के बहने का वीडियो आया सामने
इंदौर के एक युवक के साथ महेश्वर में दर्दनाक हादसा हो गया. रविवार को इंदौर के निपानिया निवासी अर्पित हाड़ा परिवार और दोस्तों के साथ महेश्वर घूमने आया था. पूरे परिवार ने पहले महेश्वर में दर्शन किए. इसके बाद सभी लोग सहस्त्रधारा पहुंच गए. यहां अर्पित स्नान के लिए नर्मदा में उतर गए. हालांकि उनकी पत्नी ने उसे काफी समझाया की गहरे पानी में न जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा कहकर अर्पित पानी में उतर गया. इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया.
अर्पित को बहता देख परिवार में चीख पुकार मच गई. सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरु कर दिया. देर रात तक अर्पित का सुराग नहीं लग सका है. सोमवार सुबह एक बार फिर उसकी तलाश शुरु की गई है. फिलहाल एक के बाद एक जिस तरह से तीन युवाओं की डूबने की खबर आई उसके चलते अब पुलिस पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकती है.
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सख्ती के बाद भी खुल्लम-खुल्ला स्नान
बता दें कि, इंदौर पुलिस के द्वारा पिकनिक स्थलों पर बारिश के दिनों में जाने को लेकर कई तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई थी. लेकिन लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे और हादसे का शिकार हो रहे हैं. खरगोन कलेक्टर ने जून में ही महीने नर्मदा घाटों व जलाशयों में अवैध नाव संचालन पर सख्ती लगाई थी. सुरक्षा मानकों के बिना नौकायन व वाटर स्पोर्ट्स प्रतिबंधित कर दिया था. इसके बावजूद सहस्त्रधारा में खुल्लम-खुल्ला स्नान चल रहा है.