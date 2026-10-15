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महंगी किताबों की नो टेंशन! इंदौर में खुली 3 RRR मॉडल लाइब्रेरी, पुरानी पुस्तकें संवारेंगी भविष्य

इंदौर में खुली 3 RRR मॉडल लाइब्रेरी ( ETV Bharat )

इंदौर: स्वच्छ शहर इंदौर में अब स्वच्छता का 3R मॉडल बच्चों की लाइब्रेरी में भी अपनाया जा रहा है. लिहाजा शहर के ऐसे विद्यार्थी जो अपनी कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अगली क्लास में चले जाते हैं. उनकी करीब 12000 पुरानी किताबों से जरूरतमंद बच्चों पढ़ाई कर सकेंगे. दरअसल स्वच्छता रैंकिंग में लगातार पहले नंबर पर बने रहने वाला इंदौर अब शहर के बच्चों की अनुपयोगी किताबें जरूरतमंद बच्चों को उपलब्ध करने जा रहा है. इसके लिए पहले चरण में शहर की 7 लाइब्रेरी में भी रीयूज, रिड्यूस और रीसायकल मॉडल को लागू कर चुका है.

3r सेंटर पर पुरानी पुस्तकें जमा करने की अपील