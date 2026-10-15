महंगी किताबों की नो टेंशन! इंदौर में खुली 3 RRR मॉडल लाइब्रेरी, पुरानी पुस्तकें संवारेंगी भविष्य
इंदौर महापौर ने किया 3 RRR आधारित लाइब्रेरी का शुभारंभ, पुरानी पुस्तकें बनेंगी जरूरतमंद विद्यार्थियों का सहारा, पुरानी पुस्तकें जमा करने की अपील. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:16 AM IST
इंदौर: स्वच्छ शहर इंदौर में अब स्वच्छता का 3R मॉडल बच्चों की लाइब्रेरी में भी अपनाया जा रहा है. लिहाजा शहर के ऐसे विद्यार्थी जो अपनी कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अगली क्लास में चले जाते हैं. उनकी करीब 12000 पुरानी किताबों से जरूरतमंद बच्चों पढ़ाई कर सकेंगे. दरअसल स्वच्छता रैंकिंग में लगातार पहले नंबर पर बने रहने वाला इंदौर अब शहर के बच्चों की अनुपयोगी किताबें जरूरतमंद बच्चों को उपलब्ध करने जा रहा है. इसके लिए पहले चरण में शहर की 7 लाइब्रेरी में भी रीयूज, रिड्यूस और रीसायकल मॉडल को लागू कर चुका है.
3r सेंटर पर पुरानी पुस्तकें जमा करने की अपील
दरअसल, शहर में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो हर साल महंगी किताबें नहीं खरीद पाते, इसके अलावा अधिकांश स्कूल अपने हिसाब से पुस्तक उपयोग करते हैं जो कई बार बाजार में भी उपलब्ध नहीं होती. लेकिन यही पुस्तक उन बच्चों के लिए अनुपयोगी हो जाती है, जो पुस्तकों को पढ़कर अगली क्लास में चले जाते हैं. इस स्थिति के चलते नगर निगम इंदौर और विशेष कर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के 22 जोन में उपयोग की हुई पुस्तकों को नगर निगम के 3r सेंटर पर जमा करने की अपील की थी.
7 स्कूलों में जमा हुईं 12 हजार किताबें
लिहाजा नगर निगम के पास करीब 12000 पुस्तकों का एक ऐसा पुस्तक बैंक बन गया है जिससे शहर के 7 स्कूलों में विधिवत पुस्तकालय शुरू किया जा सके. इसी पहल के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अन्नपूर्णा क्षेत्र स्थित देवी अन्नपूर्णा विद्यालय में RRR लाइब्रेरी का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया, ''इस पहल के तहत शहर के सात स्कूलों का चयन किया गया है, जहां विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी विकसित की जाएगी. क्योंकि नगर निगम द्वारा रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल यानी RRR अभियान के तहत शहर के अलग-अलग जोन में लोगों से पुरानी किताबें और अध्ययन सामग्री दान करने की अपील की जाती है. इन किताबों को RRR सेंटरों पर एकत्रित कर जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है.''
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अन्नपूर्णा विद्यालय में RRR लाइब्रेरी का शुभारंभ
इसी अभियान की शुरुआत अन्नपूर्णा मंदिर परिसर स्थित देवी अन्नपूर्णा विद्यालय से की गई है. यहां करीब एक हजार किताबों की लाइब्रेरी तैयार की गई है, जिसका उपयोग स्कूल के विद्यार्थी विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए कर सकेंगे.'' महापौर ने कहा कि, ''इस नवाचार के माध्यम से पुरानी किताबों का सदुपयोग करने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. नगर निगम इस पहल को एक सफल मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है, ताकि भविष्य में इसे अन्य स्कूलों में भी लागू किया जा सके.''