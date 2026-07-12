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हरियाली से भर जाएगा इंदौर, 21 लाख पौधारोपण अभियान की शुरूआत, मोहन यादव ने रोपा पौधा

इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण किया. पौधारोपण का यह कार्यक्रम पिृत पर्व ग्राम बुढ़ानिया में किया गया. इस दौरान सीएम मोहन ने सभी को पौधारोपण का महत्व भी बताया. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण करें. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश का सबसे बड़ा वृक्षारोपण इंदौर शहर में हुआ था.

इंदौर में 21 लाख पौधारोपण व 51 हजार जल संचयन अभियान की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'एक पेड़ मां' के नाम 3.0' के अंतर्गत इस साल इंदौर शहर और उसके आसपास के इलाकों में 21 लाख पौधों का रोपण किया गया. इस अभियान में 6 से लेकर 10 फीट तक के पौधे रोपे गए. जिससे उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा रहेगी और वे कम समय में हरे-भरे वृक्ष बन जाएंगे."

इंदौर: मध्य प्रदेश के स्वच्छ शहर इंदौर में रविवार को एक पेड़ मां अभियान के तहत लगाए गए पौधे. इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल इंदौर पहुंचे. जबकि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही इंदौर में मौजूद थे. नेताओं सहित लोगों ने शहर में 21 लाख पौधे लगाए. इसके साथ ही 51 हजार वर्षा जल संचयन ईकाई लगाने का महाअभियान भी शुरु हुआ.

इंदौर शहर और आसपास सभी जगहों पर 51 लाख से ज्यादा पौधे लगे थे. इंदौर की जनता ने रेवती रेंज पर 12 लाख 40 हजार 17 पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था. इस साल हम 21 लाख पौधे लगा रहे हैं. वृक्षारोपण अभियान वैसे 5 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और अभी तक ढाई लाख पौधों को रोपण किया जा चुका है. 12 जुलाई रविवार से एक पेड़ मां के नाम अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया. इसके तहत बीएसएफ कैंपस बुढ़ानिया में 1 लाख पौधों को रोपने की शुरुआत हुई.

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पहले साल हमने 51 लाख, दूसरे साल 15.30 लाख पौधे लगाए और अब तीसरे साल हम 21 लाख पौधों का रोपण कर रहे हैं.

देव गुराड़िया के पीछे टेकरी पर 1 लाख से ज्यादा पौधे, राऊ तालाब के किनारे 10 हजार, सिरपुर तालाब के पीछे 1 लाख ऐसे अलग अलग-अलग स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा.

मां की बगिया में केवल फलदार पौधों का होगा रोपण

इस अभियान में मालवा की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल प्रकृति के पौधों का रोपण किया जाएगा. इसके तहत महोगनी, मौलसरी, जामुन, आंवला, नीम, बरगद, पीपल, कचनार, आंवला, कटहल, आम, नींबू, संतरा, मौसंबी, सीताफल, अनार आदि के पौधे रोपे जाएंगे. बुढ़ानिया में पथरीली जमीन पर पौधों को उगाना मुश्किल काम है, इसलिए पौधों की सिचाई के लिए यशवंत सागर से पाइप बिछाकर संपवेल में पानी इकट्ठा कर पानी की व्यवस्था की जाएगी.

एक पेड़ मां के नाम अभियान (ETV Bharat)

इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है और एक टीम को तैनात कर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी. वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं, इसलिए जब शहर और इसके आसपास के इलाके हरे-भरे होंगे तो यहां पर वर्षा भी काफी अच्छी होगी. यह कार्य हम आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं. यह वृक्षारोपण हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सौगात होगी.

पेड़ लगाओ-पानी बचाओ

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारा स्लोगन है 'पेड़ लगाओ पानी बचाओ'. पानी के लिए हमने घरों का पानी जमीन में उतारने की योजना बनाई है और 51 हजार घरों की छतों का पानी जमीन में उतारेंगे. मैं जब मेयर था, तब सड़क चौड़ीकरण के लिए कुछ पेड़ ट्रांसप्लांट किए थे और एक घंटे में एक लाख पेड़ लगाए थे. इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है और अब हरियाली में भी नंबर वन रहेगा."

कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण वाली जगह का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

जीतू पटवारी को दिया पौधारोपण का आमंत्रण

कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर जिले में चल रहे 21 लाख पौधारोपण एवं 51 हजार वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) अभियान में सहभागी बनने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है. 5 जुलाई से शुरू हुए इस जनअभियान का उद्देश्य इंदौर को अधिक हरित, जल-सुरक्षित एवं पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाना है.