धनतेरस पर इस मंदिर में होती है औषधि की सिद्धि, प्लेग महामारी से बचाने 200 साल पहले हुई थी स्थापना
इंदौर में मौजू है 200 साल पुराना भगवान धन्वंतरि का मंदिर, धनतेरस पर लोग करते हैं स्वास्थ्य के देवता की पूजा-पाठ. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 7:58 PM IST
इंदौर: धनतेरस धन-धान्य और कुबेर पूजन का पर्व ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरि की उपासना का पर्व भी है. यही वजह है कि इंदौर के प्राचीन धन्वंतरि मंदिर में इस दिन अपने स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति के लिए होने वाली पूजा-पाठ के साथ जटिल बीमारियों की औषधियां सिद्ध की जाती है. बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचते हैं.
इंदौर में 200 साल पुराना धन्वंतरि मंदिर
इंदौर के सान्ठा बाजार में 200 सालों से स्थापित भगवान धन्वंतरि का यह प्राचीन मंदिर प्लेग जैसी बीमारी से सामूहिक मुक्ति का गवाह है. दरअसल, मंदिर की स्थापना होलकर राजवंश के दौरान 1903 में हुई थी. जब यहां प्लेग की भीषण महामारी फैली थी, उस दौरान होलकर राज परिवार को अपनी रियासत की प्रजा को बचाने का कोई और उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने स्वास्थ्य के देवता की उपासना के लिए अपने राज पुजारी पंडित लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी से चर्चा की और भगवान धन्वंतरि के मंदिर की स्थापना कराई.
प्लेग महामारी के अंत को लेकर हुई थी मंदिर की स्थापना
माना जाता है कि उस दौरान प्लेग से बीमार लोग यहां उपासना के लिए आने लगे और धीरे-धीरे शहर से महामारी का अंत हो गया. तभी से मंदिर में जटिल और गंभीर बीमारियों के मरीज के ठीक होने की मान्यता भी पड़ गई. अब स्थिति यह है कि हर साल धनतेरस के अवसर पर यहां भगवान धन्वंतरि की भव्य पूजा अर्चना की जाती है. इस दौरान न केवल मरीज बल्कि कई इलाकों के डॉक्टर और मेडिकल और फार्मा सेक्टर से जुड़े लोग मंदिर में पूजा के लिए पहुंचते हैं.
धनतेरस के दिन वह भगवान के चरणों में अपनी-अपनी दवाइयां भी रख देते हैं. उनका मानना है कि भगवान के चरणों में जो दवाइयां पूरे दिन रखी रहती हैं. वह पूजा-पाठ से सिद्ध हो जाती है. इसके बाद संबंधित बीमारियों में वह दवाई ज्यादा प्रभाव के साथ इलाज में अपना असर दिखाती है.
दूसरे शहर से अपनी दवाईयां सिद्ध
कमलापुर से आए डॉ सुनील शुक्ला बताते हैं कि "वह लकवा यानि पैरालिसिस रोग और अर्थराइटिस का इलाज करते हैं और आयुर्वेदिक दवा तैयार करते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से वह अपनी दवाएं भगवान के चरणों में रखना नहीं भूलते. जब भी धनतेरस का दिन आता है, वह सुबह से ही सपरिवार पूजन के साथ अपनी दवाइयां सिद्ध करने के लिए यहां पहुंचते हैं. वह बताते हैं कि उनके मरीजों को यहां सिद्ध की गई दवाइयां से ज्यादा फायदा मिलता है. यह बात उन्होंने अपने चिकित्सा सेवा के दौरान प्राप्त अनुभव से महसूस होते देखा है."
- धनतेरस पर बाजारों में धनवर्षा, मध्य प्रदेश में हो सकता है 20 हजार करोड़ का कारोबार
- धनतेरस पर सजा कुबेर का खजाना, रतलाम और नीमच में नोटों से जगमगाया महालक्ष्मी का दरबार
मरीज ठीक होने के बाद करते हैं पूजा-पाठ
मंदिर के पुजारी पंडित मानवेंद्र त्रिवेदी बताते हैं कि "जो दवाइयां यहां लाई जाती हैं, उन्हें मूर्ति के समक्ष रखने के बाद अभिमंत्रित किया जाता है. इसके अलावा कई मरीज ठीक होने के बाद यहां अपनी मान्यता पूरी होने पर भी पूजन करते हैं. आज के दिन यह काम दिन भर चलता है. जहां विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग भी निरोगी होने की कामना लिए मंदिर में पहुंचते हैं. उनकी मान्यता पूरी होती है.
पुजारी त्रिवेदी बताते हैं कि मंदिर की स्थापना विनोबा भावे और चारों पीठ के शंकराचार्य ने की थी. इसके अलावा यहां स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय भी आए थे, जिनके नाम पर यहां की सड़क का नाम भी रखा गया. उन्होंने कहा मंदिर परिसर आज भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है. जहां आज तक उनके परिवार में भी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ.