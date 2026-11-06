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धनतेरस पर इस मंदिर में होती है औषधि की सिद्धि, प्लेग महामारी से बचाने 200 साल पहले हुई थी स्थापना

धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की होती है पूजा ( ETV Bharat )

इंदौर: धनतेरस धन-धान्य और कुबेर पूजन का पर्व ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरि की उपासना का पर्व भी है. यही वजह है कि इंदौर के प्राचीन धन्वंतरि मंदिर में इस दिन अपने स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति के लिए होने वाली पूजा-पाठ के साथ जटिल बीमारियों की औषधियां सिद्ध की जाती है. बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचते हैं.

इंदौर में 200 साल पुराना धन्वंतरि मंदिर