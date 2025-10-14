ETV Bharat / state

दिवाली से पहले शहर में हो रही मिलावटी मावे की सप्लाई, 200 किलो मावा जब्त

इंदौर में 16 बोरियों में 200 किलो मिलावटी मावा जब्त, भारी मात्रा में रेडीमेड मिठाई और घी भी बरामद.

इंदौर में 16 बोरियों में 200 किलो मिलावटी मावा जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 8:32 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 9:14 PM IST

इंदौर: पूरी दुनिया में तरह-तरह के खानपान के लिए चर्चित इंदौर शहर में मिलावट फूड सप्लाई किया जा रहा है. दीपावली के पहले यहां चोरी छिपे बड़ी मात्रा में पड़ोसी राज्यों से नकली और मिलावटी मावे की खेप पहुंची. जिसे खाद्य विभाग ने पकड़ लिया. फूड ऑफिसर अवशेष अग्रवाल के मुताबिक "बस में लगेज रखने वाली डिग्गी में 16 बोरियों में 200 किलो से अधिक मिलावटी मावा पाया गया. एक अन्य बस में भारी मात्रा में रेडीमेड मिठाई और घी बरामद किया गया है.

जांच के लिए भेजे गए सैंपल

बताया जा रहा है कि यह मावा और मिठाई किसी जायसवाल मिठाई वाले को एक कंपनी द्वारा भेजा गया था. जो निजी बस ट्रेवल्स की बस से इंदौर भेजा गया था. वहीं, एक अन्य बस से मिठाई और घी गुजरात से इंदौर भेजे गए थे, जिन्हें जब्त करने के बाद जांच के लिए उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. 2 दिन पूर्व प्रेम नगर से भी 2754 किलो मावा बरामद किया गया था, जो अहमदाबाद से इंदौर के अहूजा मिल्क पार्लर को भेजा गया था, जहां से यह मावा शहर की अन्य दुकानों पर सप्लाई किया जाता था.

दिवाली से पहले इंदौर में हो रही मिलावटी मावे की सप्लाई (ETV Bharat)

20 करोड़ की बिल्डिंग तैयार, लेकिन जांच संभव नहीं

मिलावटी खानपान की जांच के लिए इंदौर में 2019 में 20 करोड़ रुपए की लैब स्वीकृत हुई थी. जिसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण अभी सैंपल को भोपाल भेजना पड़ रहा है. लिहाजा खाद्य विभाग ने मावे को जब्त कर उसकी जांच के लिए सैंपल भोपाल स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की लैब में भेजा है.

नियमानुसार होगी कार्रवाई

खाद्य विभाग के फूड ऑफिसर अवशेष अग्रवाल ने बताया कि "सूचना मिली थी कि दूसरे जिलों और राज्यों से खाद्य सामग्री आती है. इस पर हमारे टीम द्वारा रेकी की गई. जिसमें बसों में मावा पाया गया. बसों के कर्मचारी से कांटेक्ट किया है, जैसे ही वे यहां उपस्थित होंगे हम नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे."

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने कहा, सूचना मिली थी कि प्रेम नगर में गुजरात से मावा लाया जाता है और यहां के दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बताया जा रहा था कि पिछले 1 साल से संचालित कर रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि ये 2-3 से संचालित हो रहा है. सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

विदेशों में भेजी जाती है इंदौर से मिठाई

इंदौर में त्योहार के सीजन पर मिठाई की खपत बढ़ जाती है. यहां दीपावली पर 100 टन तक मिठाई की बिक्री हो जाती है. वहीं, शहर में मिठाई का कारोबार भी त्योहार के सीजन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है. शहर और आसपास के इलाकों के अलावा इंदौर से करीब 1000 किलो से ज्यादा तरह-तरह की मिठाई दुबई, सिंगापुर और लंदन तक जाती है.

