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सुबह आने का कहकर भूमि ने रखा था फोन, न खत्म होने वाला इंतजार दे गया दौसा बस हादसा

राजस्थान के दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात खौफनाक हादसा हुआ. इस हादसे ने कई हंसते-खेलते परिवारों की खुशियों को ग्रहण लगा दिया. ऋषिकेश से तीर्थयात्रा कर इंदौर लौट रही स्लीपर बस पीछे से एक ट्रेलर से टकरा गई, ये टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते बस ने विकराल रूप ले लिया और 8 लोग मौत के मुंह में समा गए, जबकि 29 लोग झुलस गए.

इंदौर: भौर परिवार के घर मंगलवार की शाम खुशियों का माहौल था, क्योंकि बीते 10 दिनों से घर की बेटी जो घूमने गई थी, वो बुधवार सुबह अपने घर वापस लौट रही थी, घरवाले बीच-बीच में फोन कर बेटी से हाल पूछ रहे थे. सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक बुधवार की सुबह एक ऐसी मनहूस खबर लेकर आई, जिसने भौर परिवार सहित कई परिवारों के चेहरे की खुशी गायब कर दी. मंगलवार देर रात राजस्थान के दौसा में हुए हादसे ने सब खत्म कर दिया था. उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी का वे इंतजार कर रहे हैं, वह अब कभी घर वापस नहीं लौटेगी.

इस बस में इंदौर की 20 साल की भूमि भौर भी सवार थी. वह अपनी कजिन बहन और सहेली के साथ घूमने गई थी. भूमि दिशा और लिसा के साथ पिकनिक मनाने देहरादून, हरिद्वार और मसूरी गई थी. जहां तीनों ने घूमकर पहाड़ों और प्रकृति का आनंद लिया. अपनी ट्रिप पूरी करने के बाद वापस इंदौर आने के लिए ट्रेन से टिकट कराई थी, लेकिन कहते हैं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और तीनों लड़कियों की ट्रेन मिस हो गई. वे वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंच पाईं.

जिंदगी भर का न खत्म होने वाला इंतजार

जिसके बाद इन लोगों ने बस से आने का फैसला लिया. हंस ट्रेवल्स की स्लीपर बस में टिकट कराया और ऋषिकेश से इंदौर आने के लिए सवार हुईं. तीनों लड़कियों ने अपने घरवालों को इस बात की जानकारी दी. मंगलवार शाम को भूमि ने पिता को फोन कर बताया कि वह बुधवार सुबह घर आ जाएगी. जिसके बाद परिजन बेटी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कुछ घंटों का इंतजार अब कभी न खत्म होने वाला इंतजार बनकर रह जाएगा.

अपनी बहन और सहेली के साथ भूमि (ETV Bharat)

हादसे में भूमि की मौत हो गई. जबकि दिशा और लिसा की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है. इस हादसे में मरने वालों में 5 लोग मध्य प्रदेश के बताए गए. जिसमें दो इंदौर, दो बड़वाह और एक सीहोर से है. जले हुए शवों की डीएनए से जांच कर परिजनों को सौंपा जाएगा.

कई घायलों को श्योपुर जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती

वहीं इस हादसे में झुलसे कई लोग श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि दौसा से श्योपुर सबसे नजदीकी जिला अस्पताल है. घटना की जानकारी मिलने के बाद श्योपुर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना और बेहतर इलाज को लेकर निर्देश दिए. वहीं जिन यात्रियों को सामान्य चोट आई थी, उन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया है. जबकि जो गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनका इलाज चल रहा है.