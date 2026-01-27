ETV Bharat / state

एकतरफा इश्क में घर में घुस युवती के भाई का मर्डर, मां-बेटी पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार

इंदौर में कानून व्यवस्था पर सवाल. एक ही इलाके में मर्डर की दो घटनाएं. पहला मामला एकतरफा इश्क का, जबकि दूसरा मामला रोडरेज का.

Indore Aerodrome 2 murder
इंदौर में एक ही इलाके में मर्डर की दो घटनाएं (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026

Updated : January 27, 2026

इंदौर : इंदौर के एरोड्रेम इलाके में हत्या की दो वारदात होने से सनसनी फैल गई. एक ही दिन एक इलाके में हत्या की ताबड़तोड़ 2 वारदात होने से लोगों में दहशत फैल गई. पहली घटना इंदौर के 60 फीट रोड स्थित सुखदेव नगर की है. यहां पर रहने वाले विधान ने क्षेत्र में ही रहने वाली एक युवती के घर पर हमला किया. हमलावर ने घर में घुसकर युवती के भाई वेदांश पर चाकू से हमला किया. इससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस के पहुंचते ही आरोपी ने खुद को घायल किया

जब हमलावर ने चाकू से हमला किया तो बीचबचाव करने आई वेदांश की मां व उसकी बहन सामने आ गईं. हमलावर ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया. इससे वेदांश की मां व बहन भी घायल हो गईं. परिजनों का आरोप है कि हमलावर विधान कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था. परिजनों ने विधान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी. पुलिस में शिकायत होने से आरोपी विधान नाराज चल रहा था.

सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी विधान ने खुद को भी घायल कर लिया. पुलिस ने आरोपी विधान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. आरोपी विधान युवती से एक तरफा प्रेम करता था. वह कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था.

गाड़ी टकराने पर विवाद में जानलेवा हमला

दूसरी घटना भी इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की है. शुभम पैलेस के रहने वाले संजय रावत अपने भाई और भांजे के साथ बिजासन कॉलोनी जा रहे थे. इसी दौरान गाड़ी टकराने की बात को लेकर कुछ लोगों ने उन पर हमला किया. इस दौरान संजय रावत का भाई और भांजा गंभीर रूप से घायल होगा, जबकि संजय सिंह रावत की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों को चिह्नित कर लिया है.

आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस की दबिश

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "एक घटना में एकतरफा प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने युवती के घर पर हमला कर उसके भाई की हत्या कर दी. आरोपी विधान को गिरफ्तार कर लिया गया है. दूसरी हत्या के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है."

