एकतरफा इश्क में घर में घुस युवती के भाई का मर्डर, मां-बेटी पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार

इंदौर : इंदौर के एरोड्रेम इलाके में हत्या की दो वारदात होने से सनसनी फैल गई. एक ही दिन एक इलाके में हत्या की ताबड़तोड़ 2 वारदात होने से लोगों में दहशत फैल गई. पहली घटना इंदौर के 60 फीट रोड स्थित सुखदेव नगर की है. यहां पर रहने वाले विधान ने क्षेत्र में ही रहने वाली एक युवती के घर पर हमला किया. हमलावर ने घर में घुसकर युवती के भाई वेदांश पर चाकू से हमला किया. इससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस के पहुंचते ही आरोपी ने खुद को घायल किया

जब हमलावर ने चाकू से हमला किया तो बीचबचाव करने आई वेदांश की मां व उसकी बहन सामने आ गईं. हमलावर ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया. इससे वेदांश की मां व बहन भी घायल हो गईं. परिजनों का आरोप है कि हमलावर विधान कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था. परिजनों ने विधान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी. पुलिस में शिकायत होने से आरोपी विधान नाराज चल रहा था.

सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी विधान ने खुद को भी घायल कर लिया. पुलिस ने आरोपी विधान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. आरोपी विधान युवती से एक तरफा प्रेम करता था. वह कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था.