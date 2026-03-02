इंदौर में ड्रेनेज पाइप में घुटा दम, सफाई करने उतरे दो निगमकर्मियों की मौत
सफाई के दौरान ड्रेनेज लाइन में गिरे पाइप उठाने उतरे थे निगम कर्मी, फिर वापस नहीं लौटे, मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीमें
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 10:49 PM IST
रिपोर्ट : संदीप मिश्रा
इंदौर: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन साफ करने उतरे 2 निगम कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई है. इसकी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों निगम कर्मियों को ड्रेनेज लाइन में से बाहर निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया है. फिलहाल इस पूरे ही मामले में पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है.
लाइन में गिर गया था पानी प्रेशर का पाइप
इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथराम मंडी में एक ड्रेनेज पाइप लाइन के जाम होने की सूचना इंदौर नगर निगम को मिली थी. इसके बाद वहां पर पाइप लाइन साफ करने के लिए निगमकर्मी पहुंचे थे. जिसमें करण और अजय के साथ अन्य लोग शामिल थे. उनकी मदद के लिए एक पानी का टैंकर भी पहुंचाया गया था. जब दोनों निगम कर्मी पानी के टैंकर के माध्यम से प्रेशर देकर ड्रेनेज लाइन को साफ कर रहे थे, उसी समय टैंकर के पानी प्रेशर से पाइप टूट कर डैमेज लाइन में गिर गया, जिसे निकालने के लिए करण नीचे उतरा था.
करण को ढूंझने अजय भी ड्रेनेज में उतरा, दोनों की मौत
निगमकर्मी करण पानी प्रेशर का पाइप निकालने के लिए ड्रेनेज में उतरा, लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं आया, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए अजय भी ड्रेनेज के पाइप लाइन में उतर गया. लेकिन दोनों बाहर नहीं आए. जब काफी देर हो गई तो मौके पर मौजूद अन्य निगम कर्मियों ने दोनों को आवाज लगाई. जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो पूरे मामले की सूचना राजेंद्र नगर पुलिस को दी गई.
राजेंद्र नगर पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ड्रेनेज लाइन में उतरकर दोनों निगमकर्मी अजय और करण को बाहर निकाला, जिनकी मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक तौर पर दोनों की दम घुटने के कारण मौत बताई गई है. फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों का पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
इंदौर डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया, " फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्रेनेज पाइपलाइन में दम घुटने के कारण ही दोनों की मौत हुई है.