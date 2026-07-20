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सफाई के चक्कर में 2 किलो चांदी का लोटा फेंका कचरा गाड़ी में, 24 घंटे में निगम कर्मियों ने ढूंढ़ निकाला

कचरा समझकर कचरा गाड़ी में फेंक दिया था 2 किलो चांदी का लोटा, इंदौर के वार्ड क्रमांक 80 में हुई अजीबोगरीब घटना.

Chandi ki Lota Kachre me indore news
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
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इंदौर : देश में स्वच्छता में नंबर वन शहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां सफाई के चक्कर में एक महिला ने 2 किली का चांदी का लोटा कचरा गाड़ी में फेंक दिया. जब महिला को ये एहसास हुआ तो उसके पैरों तली जमीन खिसक गई. आनन-पानन में इंदौर नगर निगम को सूचना दी गई, जिसके बाद 24 घंटे की मशक्कत के बाद निगम कर्मचारी कचरे मे से चांदी का लोटा ढूंढ लाए. निगम कर्मचारियों ने बताया कि मामला वार्ड क्रमांक-80 का है, जहां महिला ने एक जैसी थैली होने के कारण 2 किलो बजनी चांदी का लोटा कचरा समझ कर फेंक दिया था.

कचरा समझकर फेंका 2 किलो चांदी का लोटा

इंदौर के वार्ड क्रमांक 80 में रहने वाले एक परिवार की महिला ने घर में से कचरा की गाड़ी में घर में रखा हुआ तकरीबन 2 किलो चांदी का लोटा डाल दिया, जब परिजनों ने उस चांदी के लोटे को ढूंढा तो वह घर में नहीं मिला इसके बाद उन्हें ध्यान आया कि जिस जगह से कचरा थैली उठाकर कचरा गाड़ी में डाली थी, वहीं पर चांदी का लोटा रखा हुआ था. इसके बाद परिजनों ने वार्ड क्रमांक 80 के पार्षद प्रशांत बड़वे से संपर्क किया और उन्होंने निगम के अधिकारियों से संपर्क किया.

ऐसे वापस मिला चांदी का लोटा

क्षेत्र में कचरा कलेक्शन करने वाले निगम कर्मचारी और दरोगा भरत वेध से संपर्क किया गया, उसके बाद राजेंद्र नगर क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनी से कचरा इकट्ठा करने के बाद जब गाड़ी लालबाग स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचती है तो वहां पर उस लोटे वाली थैली को ढूंढा गया. जब वहां पर नहीं मिली तो एक अन्य ट्रेंचिंग ग्राउंड पर भी उसको तलाशा गया और तकरीबन 24 घंटे की मशक्कत करने के बाद उस लौटे को निगम कर्मचारियों ने ढूंढ कर परिजनों तक पहुंचाया.

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फिर वापस नहीं मिलात चांदी का लोटा

पार्षद प्रशांत बड़वे ने कहा, '' यदि परिजन इस मामले में जरा भी देर और करते तो नगर निगम का कचरा बड़े ट्रेचिंग ग्राउंड में पहुंचा जाता और फिर दोबार कभी नहीं मिलता. फिलहाल जिस तत्परता के साथ इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने चांदी के लोटे को कचरे से ढूंढ निकाला, उसकी जमकर तारीफ हो रही है. वहीं चांदी का पुश्तैनी लोटा वापस मिलने से परिवार भी काफी खुश है.

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