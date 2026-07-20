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सफाई के चक्कर में 2 किलो चांदी का लोटा फेंका कचरा गाड़ी में, 24 घंटे में निगम कर्मियों ने ढूंढ़ निकाला

सांकेतिक तस्वीर ( Etv Bharat )