मैं प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने जा रहा हूं, पत्र लिखकर घर से गायब हुआ 16 साल का नाबालिग
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का मामला, लेटर मिलने के बाद बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस व परिजन
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर से एक 16 साल का छात्र प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने घर से गायब हो गया. खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले इस बालक ने प्रेमानंद जी महाराज के पास जाने का कहकर एक पत्र भी लिखा है और उसमें तमाम तरह की जानकारी का जिक्र किया है. 16 साल के बच्चे ने लिखा कि उसे जीवन का असली मतलब समझ आ गया है. फिलहाल परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग की खोज शुरू कर दी है.
क्रिकेट खेलने का बोलकर निकला था, फिर मिला लेटर
खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाला 16 वर्षीय नाबालिग अपने घर से क्रिकेट खेलने का बोलकर निकला था लेकिन काफी देर तक जब वह घर पर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे आसपास तलाशा. जब कुछ समझ नहीं आया तो बच्चे के स्कूल बैग की तलाशी ली गई. तलाशी लेते ही सभी को होश उड़ गए. उसमें एक लेटर मिला, जिसमें उसने सिर्फ परमानंद जी महाराज के पास जाने की बात कही.
मैं प्रेमानंद महाराज का शिष्य बनने जा रहा हूं
पत्र में बच्चे ने लिखा कि जो की वृंदावन में प्रेमानंद महाराज रहते हैं मैं उनकी भक्ति और उनका शिष्य बनने के लिए जा रहा हूं. 16 साल के बच्चे ने मां, पिता और भाई से कहा कि मैं जीवन की असलियत जान गया हूं, इसलिए वहीं जा रहा हूं. साथ ही उसने ये भी कहा कि मां के पास रखे हुए कुछ पैसे लेकर जा रहा है, जो उसके दोस्त वापस लौटा देंगे.
धार्मिक प्रवृत्ति का है नाबालिग
इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, '' खजराना थाना क्षेत्र से बच्चे के घर से गायब होने का मामला सामने आया है. उसके द्वार लिखा एक लेटर भी परिजनों को प्राप्त हुआ है, जिसे पढ़ते ही परिजनों ने पूरे ही मामले की जानकारी खजराना पुलिस को दी थी. फिलहाल खजराना पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है. बच्चे के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं''. वहीं, नाबालिग के बड़े भाई ने कहा, '' वह पिछले काफी दिनों से प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के वीडियो देखता था और काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था.''
फिलहाल की टीमें उसे खोजने के लिए निकल पड़ी हैं. सीसीटीवी फुटेज में वह कोई लोकेशन पर नजर आया है, जिसके बाद पुलिस उसे खोजकर घर वापस लाने का प्रायस करेंगे.