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13 साल की बच्ची की 42 साल के अधेड़ से शादी, इंदौर में 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

उन्होंने बताया कि "दूल्हे के पिता ने लड़की के दादा के सामने यह शर्त रखी थी कि वे अपनी बेटी की शादी अपने पोते से तभी होने देंगे, जब दादा बदले में अपनी 13 वर्षीय पोती की शादी अपने 42 वर्षीय बेटे से करा दें."

आरोप है कि परिवार के कुछ लोगों ने आपसी रिश्तेदारी तय करने के लिए बच्ची को इस विवाह के लिए मजबूर किया. मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह के खिलाफ गठित फ्लाइंग स्क्वाड के प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया, "लड़की की मां ने अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर लिया था, जिसके बाद से वह अपने भाई-बहनों के साथ अपने दादा-दादी के घर में रह रही थी. लड़की के दादा ने अपने पोते की शादी के बदले में 26 अप्रैल को उसकी शादी 42 वर्षीय व्यक्ति से कर दी."

हैदराबाद: इंदौर में 13 साल की बच्ची की 42 साल के व्यक्ति से शादी करवाने का मामला सामने आया है. राऊ थाना क्षेत्र के रंगवासा गांव से बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है. मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने दूल्हे उसके परिजनों और बच्ची के दादा-दादी समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रशासन ने पहले रुकवाया था विवाह

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी महेंद्र पाठक ने बताया, "विवाह पहले 25 अप्रैल को निर्धारित था लेकिन प्रशासन को सूचना मिलने पर दोनों परिवारों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद विवाह समारोह रुकवा दिया गया था. प्रशासन की चेतावनी के बावजूद, प्रशासन को गुमराह करके लड़की को 26 अप्रैल की रात इंदौर से उज्जैन ले जाया गया और वहां उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया और एक मंदिर में 42 वर्षीय व्यक्ति से उसकी जबरन शादी करवा दी."

जबकि उस समय परिवार के सदस्यों ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया था कि नाबालिग की शादी नहीं कराई जाएगी. इसके बावजूद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को बच्ची पर नजर रखने के निर्देश दिए थे.

मंदिर में शादी के बाद दोनों को इंदौर छोड़ा

जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि मंदिर में माला पहनाने और मांग भरने की रस्म के बाद दोनों को वापस इंदौर छोड़ दिया गया था. शादी के बाद भी बच्ची और उसकी मां ने शादी होने की जानकारी किसी को नहीं दी. बाद में बच्ची के साथ हुई मारपीट के बाद उसकी मां ने विभाग और बाल कल्याण समिति को आवेदन देकर मामले की पूरी जानकारी दी थी. विभाग को लिखित शिकायत मिलने के बाद बाल कल्याण समिति के निर्देश पर अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू की थी.

13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

शुरुआती जांच में सामने आया है कि पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक दबाव के चलते नाबालिग बच्ची की शादी कराई गई. मामले की जांच के बाद पुलिस ने बुधवार की रात दूल्हे, उसके रिश्तेदारों और लड़की के दादा-दादी समेत 13 लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की.

डीसीपी नरेन्द्र रावत ने बताया, "बाल विवाह का मामला सामने आया है. मां की शिकायत के बाद महिला एंव बाल विकास विभाग ने जांच की थी. शादी के पहले महिला और बाल विकास विभाग ने दोनों परिवारों को समझाइश दी थी और दोनों परिवार मान गए थे लेकिन इसके बाद भी शादी कर दी. बच्ची और 42 साल के लड़के को उज्जैन ले जाकर किसी मंदिर में शादी कर दी. इसके बाद बुधवार को दोनों परिवारों के 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है."

फर्जी मार्कशीट तैयार करने की बात आई सामने

महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी महेन्द्र पाठक ने बताया, "बाल विवाह को आसान बनाने के लिए कथित तौर पर फर्जी मार्कशीट तैयार की गई थी. इस मामले में भी प्रशासन जांच कर रहा है. शिक्षा विभाग को भी इस संबंध में जांच सौंपी गई है. भारत में 21 वर्ष से कम आयु के लड़के या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है, जिसके लिए 2 वर्ष तक के कठोर कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.