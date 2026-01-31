ETV Bharat / state

इंदौर में बच्चे की हत्या कर पलंग पेटी में छुपाया, खोजने में मदद करता रहा आरोपी, डॉग एस्कॉर्ट ने पकड़ा

इंदौर में 13 वर्षीय बच्चे की हत्या का 10 घंटे में खुलासा, कत्ल के आरोप में युवक और नाबालिग हिरासत में, चौंकाने वाला खुलासा.

INDORE 13 YEAR OLD BOY MURDER
इंदौर में बच्चे की हत्या कर पलंग में छुपाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:24 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: एमआईजी थाना क्षेत्र में 13 साल के बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बच्चा शुक्रवार देर शाम से लापता था. अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी बच्चे का अपरहण कर उसके साथ कुछ गलत हरकत करने वाले थे. लेकिन इसी दौरान बच्चे की आरोपियों ने हत्याकर लाश को ठिकाने लगा दिया.

स्कूल गया छात्र घर नहीं लौटा
इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर एनएस में रहने वाले मृतक बच्चे की उम्र 13 साल के आसपास थी. आरोप है कि, उसे क्षेत्र में ही रहने वाले रेहान और उसके साथियों ने मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि बच्चा शाम को रोजाना की तरह अपने स्कूल खत्म होने के बाद घर लौट रहा था. इस दौरान रेहान और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और एक बिल्डिंग में ले गए. बिल्डिंग में ले जाकर उसकी हत्या की गई. उसके बाद आरोपियों ने अपने ही घर में मौजूद एक बिस्तर पेटी पर उसका शव छुपा दिया.

इंदौर में 13 वर्षीय बच्चे की हत्या का खुलासा (ETV Bharat)

बच्चे को तलाशने का नाटक करता रहा आरोपी
खजराना थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि, ''जब काफी देर तक बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजन ने एमआईजी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद आसपास उसे तलाशा गया लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लगी. मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की. जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो इस दौरान क्षेत्र में रहने वाला रेहान भी पुलिस के साथ ही घूम रहा था. जांच पड़ताल के दौरान डॉग एस्कॉर्ट की टीम को मौके पर बुलाया. जहां आरोपी रेहान को देखकर डॉग उस पर भौंकने लगा. शंका होने पर पुलिस ने रेहान को हिरासत में ले लिया. पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली.''

दादी की पलंग पेटी में छुपाया शव
आरोपी रेहान ने बताया कि, उसने बच्चे का अपहरण किया था. उसे बिल्डिंग में ले जाकर उसकी हत्या कर दी. बच्चे की लाश को उसकी दादी की पलंग पेटी में छुपा दिया. मामला ठंडा होने के बाद उसकी लाश को कहीं और ठिकाने लगाने के बात भी आरोपी ने कबूल की है. मामले में पुलिस ने आरोपी रेहान और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक बच्चे की जैकेट और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं.

परिजन ने लगाए गलत हरकत के आरोप
मृतक के परिजन रफीक का कहना है कि, ''आरोपी क्षेत्र में ही अवैध मादक पदार्थ का व्यापार करते थे. संभवत उनके भतीजे ने उन्हें यह व्यापार करते हुए देख लिया होगा, इसी के कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी होगी. यह भी संभावना जताई जा रही है कि आरोपी रेहान और उसका नाबालिग साथी बच्चे का अपहरण कर उसके साथ गलत हरकत करने वाले थे. इसी दौरान संभवत बच्चे ने विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया होगा. पुलिस ने 10 घंटे में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया.

बताया जा रहा है कि, मृतक के पिता एक बड़े शायर हैं और वह देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ ही अन्य जगहों पर भी शायरी कर चुके हैं. वहीं घर में मृतक के अलावा दो बड़ी बहनें भी हैं. लेकिन परिवार में वह एकलौता लड़का था. उसकी मौत से परिवार काफी दुख में है. उन्होंने आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की पुलिस से मांग की है. आरोपी का बड़ा भाई किसी मामले में जेल में बंद है.

Last Updated : January 31, 2026 at 5:45 PM IST

TAGGED:

INDORE 13 YEAR OLD BOY KIDNAPPING
INDORE DOG ESCORT CAUGHT ACCUSED
INDORE BODY FOUND BED BOX
INDORE MURDER CASE
INDORE 13 YEAR OLD BOY MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.