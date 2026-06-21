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योगा डे पर इंदौर में बना एशिया बुक रिकॉर्ड, 10 हजार लोगों ने एक साथ किया भ्रामरी प्राणायाम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर में नया बुक रिकॉर्ड, 10 हजार लोगों ने 3 मिनट तक एकसाथ किया भ्रामरी प्राणायाम, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री से लेकर महापौर रहे मौजूद.

YOGA DAY INDORE WORLD RECORD
10 हजार योग साधकों ने एक साथ किया भ्रामरी प्राणायाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 1:00 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: नगर निगम इंदौर द्वारा संचालित योग मित्र अभियान के अंतर्गत हर साल की तरह इस वर्ष भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर गौपुर चौराहे पर योग का भव्य आयोजन किया गया. महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में इंदौर ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक साथ 10 हजार योग साधकों द्वारा भ्रामरी प्राणायाम कर एशिया बुक रिकॉर्ड बनाया. यह रिकॉर्ड 3 मिनट 19 सेकंड का रहा.

म्यूजिकल योग की हुईं प्रस्तुतियां

विश्व योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ठीक 6 बजे हुई. इस दौरान विभिन्न योग साधकों द्वारा म्यूजिकल योग प्रस्तुतियां दी गईं. योग प्रशिक्षक चेतना जोशी तिवारी ने मौजूद साधकों को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा योग मित्र अभियान की अधिकृत वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर योग एवं समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वरिष्ठ समाजसेवी प्रेम गोयल, राम गोपाल व्यास और सपना पाल को ‘योग अलंकरण सम्मान’ से सम्मानित किया गया.

इंदौर में बना एशिया बुक रिकॉर्ड (ETV Bharat)

'योग इंसान को छोटे से बड़े बनने की देता है प्रेरणा'

योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने अपने संबोधन में कहा कि "हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत की पुण्य भूमि पर हुआ है. हमारे पूर्वजों ने हमें दिव्य परंपराएं और संस्कार वरदान के रूप में दिए हैं. आज दुनिया के 151 देशों में भारत की ऋषि परंपरा का योग के माध्यम से विस्तार हो रहा है. योग व्यक्ति को लघु से विराट बनने की प्रेरणा देता है व पुरुषोत्तम बनने का शाश्वत मार्ग प्रदान करता है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और देश-प्रदेश में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. योग के माध्यम से हम स्वयं को विकसित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं. वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का नंबर एक राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा."

विजयवर्गीय बोले-योग भारत की अमूल्य पूंजी

इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "योग भारत की अमूल्य पूंजी है. भारत के ऋषि-मुनियों ने अपने तप और साधना के माध्यम से इस महान विद्या को प्राप्त किया है. उन्होंने कहा कि लगभग 1 हजार वर्षों की गुलामी के कालखंड में हम अपनी योग परंपरा से दूर हो गए थे, जबकि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि का एकीकरण है. उन्होंने कहा कि जब मनुष्य योग के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है तो उसका ईश्वर से साक्षात्कार संभव हो जाता है.

INDORE 10000 PEOPLE YOGA
इंदौर में बना एशिया बुक रिकॉर्ड (ETV Bharat)

पीएम मोदी ने योग को दी अंतराष्ट्रीय पहचान

योग आत्मिक उन्नति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है. विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है और करोड़ों लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं. योग मित्र अभियान के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम न केवल इंदौर की एक बड़ी उपलब्धि रहा, बल्कि योग के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ. इंदौर द्वारा स्थापित यह विश्व कीर्तिमान शहर के लिए गौरव का विषय बन गया है."

इंदौर ने बनाया भ्रामरी प्राणायाम का रिकॉर्ड

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर देश में नंबर वन 85 वार्डों में 140 स्थान पर 10000 से ज्यादा लोग रोज सुबह योग करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर में भ्रामरी प्राणायाम 3 मिनट से ज्यादा समय करके विश्व कीर्तिमान बनाया है, यह कीर्तिमान मैं प्रधानमंत्री को समर्पित करता हूं और इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपसी प्रेम सौहार्द और जन भागीदारी का योग जो हम करते हैं."

Last Updated : June 21, 2026 at 4:06 PM IST

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