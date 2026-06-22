ETV Bharat / state

इंदौर में 100 से अधिक स्कूली बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार! धड़धड़ा प्रबंधन को आने लगे ई-मेल

इंदौर में स्कूल के मेस में खाना खाने के बाद 100 बच्चे हुए बीमार, फूड का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया प्रयोगशाला.

INDORE 100 CHILDREN FOOD POISONING
100 से अधिक स्कूली बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: शिशु कुंज स्कूल के बच्चों में फूड प्वाइजनिंग की शिकायत सामने आई है. यहां योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद परोसे गए भोजन को खाने से एक के बाद एक अब तक 100 से अधिक बच्चे फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिला प्रशासन ने एक समिति बनाकर जांच के आदेश दिए हैं.

बच्चों के पेट में दर्द, उल्टी और मतली जैसे लक्षण

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को स्कूल परिसर में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान स्कूल के मेस की ओर से बच्चों को भोजन परोसा गया था. कार्यक्रम के बाद बच्चों में पेट दर्द, उल्टी, मतली और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लक्षण दिखाई देने लगे. इसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से बच्चों के बीमार होने की जानकारी देना शुरू किया. शुरुआती तौर पर करीब 35 बच्चों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में यह संख्या लगातार बढ़ती गई. स्कूल प्रबंधन के अनुसार अब तक 100 से अधिक बच्चों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है.

जिला शिक्षा अधिकारी और खाद्य विभाग की टीम पहुंची स्कूल

घटना की जानकारी सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी देखी गई. उन्होंने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया. अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं. वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू कर दी है. हंगामे और शिकायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और खाद्य विभाग की टीम भी शिशु कुंज स्कूल पहुंची.

स्कूल के मेस से भोजन खाने के बाद 100 बच्चे हुए बीमार (ETV Bharat)

भोजन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए लैब

अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली और मेस का निरीक्षण किया. खाद्य विभाग की टीम ने स्कूल के मेस में तैयार किए गए भोजन के नमूने एकत्र किए हैं. इन सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चों की तबीयत खराब होने का कारण भोजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी थी या नहीं. इधर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जो भोजन टीचर्स और अन्य लोगों ने किया, वही भोजन बच्चों को दिया गया. भोजन भी ताजा बनाया गया था. इसके अलावा आइसक्रीम और पानी की गुणवत्ता भी चेक की गई है.

100 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार

स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर रिचा तिवारी का कहना है कि "35 लोगों के ईमेल आ चुके हैं, जबकि बीमार होने वालों बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा है." उन्होंने कहा, "स्कूल प्रबंधन हर तरह की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि खानपान और पानी की गुणवत्ता के साथ ही बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है. बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी, यह जांच का विषय है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी."

फिलहाल कई बच्चों का उपचार कराया जा रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. वहीं, अभिभावक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

MP SCHOOL CHILDREN FOOD POISONING
INDORE FOOD POISONING
INDORE NEWS
INDORE SHISHU KUNJ SCHOOL
INDORE 100 CHILDREN FOOD POISONING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.