हिमाचल में कितने युवाओं को मिला राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना का लाभ? जानें सरकार का जवाब
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना बीते तीन सालों में कितने युवाओं को सब्सिडी और स्वरोजगार करने का अवसर मिला, सरकार ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 4:39 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का लाभ कितने युवाओं को मिला और कितने युवा अबतक इस योजना के तहत स्वरोजगार अपना चुके हैं? इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक मलेंद्र राजन ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से ये सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया गया.
31 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान विधायक मलेंद्र राजन ने तारांकित प्रश्न संख्या 4600 के तहत श्रम, राेजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना को लेकर सवाल किया था. उन्होंने पूछा बीते तीन सालों में 1 अगस्त 2026 तक प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत कितने युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता सब्सिडी प्रदान की गई? इससे कितने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए? इसका जिलावार ब्यौरा दें और क्या सरकार इंदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं के लिए इस योजना के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं कैंप आयोजित करने का विचार रखती है?
इन सवालों के सदन में सरकार की ओर से जवाब दिए गए. सरकार की ओर से बताया कि बीते तीन सालों में 01.08.2026 तक, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के अंतगर्त प्रदेश के 96 युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद के लिए (स्वरोजगार) वित्तीय सहायता सब्सिडी प्रदान की गई हैं. योजना के माध्यम से इन लाभार्थियों द्वारा ई-टैक्सी का संचालन किए जाने से 96 प्रत्यक्ष राेजगार के अवसर सृजित हुए हैं. सरकार द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत इंदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश के सभी क्षत्रों में योजना का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यमों से व्यापक स्तर पर किया गया है.
लाभार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और उनके माध्यम से सृजित प्रत्यक्ष राेजगार जिलावार विवरण निम्नानुसार है.
|जिला
|युवाओं की संख्या
|1
|बिलासपुर
|18
|2
|चंबा
|16
|3
|हमीरपुर
|17
|4
|कांगड़ा
|09
|5
|किन्नौर
|03
|6
|कुल्लू
|08
|7
|लाहौल स्पीति
|00
|8
|मंडी
|04
|9
|शिमला
|07
|10
|सिरमौर
|03
|11
|सोलन
|03
|12
|ऊना
|08
क्या है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना?
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना प्रदेश के युवाओं को अपने ही घर द्वार में स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है. इस योजना के तहत युवा ई-टैक्सी सेवाएं शुरु कर सकते हैं. ई-टैक्सी न सिर्फ प्रदेश के युवाओं को स्थायी आजीविका पाने का अवसर दे रही है. बल्कि हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण रहित परिवहन और हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है. राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी युवाओं के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है. इस योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी और 40 प्रतिशत बैंक लोन की सुविधा दी जाती है. जबकि मात्र 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी को खुद वहन करना होता है.
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