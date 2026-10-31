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कोलंबो तक पहुंची बाग हुनर की छाप, भारतीय उच्चायुक्त की पत्नी तनुजा झा ने खरीदी मनपंसद प्रिंट की साड़ी

कोलंबो तक पहुंची बाग हुनर की छाप ( Source: Dr. Mohammad Arif Khatri )

धार: हाथों से तराशे गए लकड़ी के ब्लॉक, प्राकृतिक रंगों की खूबसूरती और सदियों से संजोई गई छपाई की मध्य प्रदेश की बाग प्रिंट कला ने कोलंबो में अपनी अलग छाप छोड़ी है. श्रीलंका के कोलंबो शहर में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित ‘इंडो-श्रीलंका सीलोन क्राफ्ट वीक 2026’ के दौरान धार जिले के बाग के शिल्पकार डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री ने अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करते हुए भारतीय हस्तशिल्प की विशिष्टता को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने स्टॉल लगाकर प्रस्तुत किया.

सीलोन क्राफ्ट वीक में पहुंचे भारतीय उच्चायुक्त इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त संतोष झा की उपस्थिति ने भारतीय पारंपरिक शिल्पकला के इस प्रदर्शन को विशेष महत्व प्रदान किया. इस अवसर पर बाग प्रिंट शिल्पकार डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री ने उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और अन्य अतिथियों को बाग प्रिंट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पारंपरिक हाथ से ब्लॉक छपाई की तकनीक, प्राकृतिक रंगों के उपयोग तथा पीढ़ियों से चली आ रही इस समृद्ध शिल्प परंपरा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी.