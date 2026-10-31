कोलंबो तक पहुंची बाग हुनर की छाप, भारतीय उच्चायुक्त की पत्नी तनुजा झा ने खरीदी मनपंसद प्रिंट की साड़ी
श्रीलंका में सीलोन क्राफ्ट वीक का आयोजन. बाग कला के शिल्पकार डॉ मोहम्मद आरिफ खत्री ने साझा की सदियों पुरानी परंपरा. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:10 PM IST
धार: हाथों से तराशे गए लकड़ी के ब्लॉक, प्राकृतिक रंगों की खूबसूरती और सदियों से संजोई गई छपाई की मध्य प्रदेश की बाग प्रिंट कला ने कोलंबो में अपनी अलग छाप छोड़ी है. श्रीलंका के कोलंबो शहर में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित ‘इंडो-श्रीलंका सीलोन क्राफ्ट वीक 2026’ के दौरान धार जिले के बाग के शिल्पकार डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री ने अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करते हुए भारतीय हस्तशिल्प की विशिष्टता को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने स्टॉल लगाकर प्रस्तुत किया.
सीलोन क्राफ्ट वीक में पहुंचे भारतीय उच्चायुक्त
इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के उच्चायुक्त संतोष झा की उपस्थिति ने भारतीय पारंपरिक शिल्पकला के इस प्रदर्शन को विशेष महत्व प्रदान किया. इस अवसर पर बाग प्रिंट शिल्पकार डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री ने उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और अन्य अतिथियों को बाग प्रिंट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पारंपरिक हाथ से ब्लॉक छपाई की तकनीक, प्राकृतिक रंगों के उपयोग तथा पीढ़ियों से चली आ रही इस समृद्ध शिल्प परंपरा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी.
बाग प्रिंट में तनुजा झा ने भी दिखाई विशेष रुचि
भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा की पत्नी श्रीमती तनुजा झा ने भी बाग प्रिंट की पारंपरिक कला और इसके हस्तनिर्मित वस्त्रों में विशेष रुचि दिखाई. उन्होंने बाग प्रिंट की बारीकियों और इसकी पारंपरिक विशेषताओं को समझा. उन्होंने इस कला से तैयार साड़ियों को पसंद करते हुए उनकी खरीदारी भी की. यह भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प के प्रति उनकी रुचि और बाग प्रिंट की विशिष्ट कलात्मकता को प्रदर्शित करता है.
शिल्पकार ने बताई लोगों को बाग की खासियत
बाग के शिल्पकार डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री ने बताया, "बाग प्रिंट की साड़ियों और कपड़ों की खासियत उनके पारंपरिक डिजाइन, प्राकृतिक रंगों की गहराई और हाथ से की जाने वाली छपाई के कारण है. हर कपड़े में कारीगर का कौशल, धैर्य और पारंपरिक ज्ञान दिखाई देता है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर इन वस्त्रों का प्रदर्शन भारतीय हस्तनिर्मित उत्पादों की विशिष्ट पहचान को सामने लाना है."
बाग प्रिंट की पारंपरिक कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में डॉ. मोहम्मद आरिफ खत्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. वे यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद के प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित हो चुके हैं. वे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी अपनी पारंपरिक बाग प्रिंट कला का प्रदर्शन कर चुके हैं.
'पीढ़ियों की विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का प्रयास'
मोहम्मद आरिफ खत्री ने बताया, "बाग की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग कला को देश-विदेश में पहचान दिलाने तथा नई पीढ़ी तक इस विरासत का ज्ञान पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. सीलोन क्राफ्ट वीक 2026 में उनकी सहभागिता ने मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया है."
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इसका संयुक्त आयोजन श्रीलंका सरकार के उद्योग एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिल्प परिषद तथा कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा किया जा रहा है. इसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच पारंपरिक शिल्पकला, हस्तनिर्मित उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है.