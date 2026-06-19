ETV Bharat / state

इंडो नेपाल बॉर्डर पर अतिक्रमण की आशंका, प्रशासन, एसएसबी अलर्ट, टीम ने किया मौका मुआयना

प्रशासन ने कहा सीमा से जुड़े इस संवेदनशील मामले का समाधान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय और आपसी वार्ता से निकाला जाएगा.

INDO NEPAL BORDER ENCROACHMENT
इंडो नेपाल बॉर्डर पर अतिक्रमण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंपावत: जिले के टनकपुर भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया. टनकपुर एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व वन एसएसबी की टीम ने नो मैन्स लैंड में नेपाल के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की सूचना पर निरीक्षण किया. नेपाल पुलिस एवं आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जहां दोनों देश के अधिकारियों के बीच अतिक्रमण विषय में विस्तृत वार्ता हुई है. नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण को लेकर विस्तृत जांच नाप जोख के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है.

टनकपुर भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे टनकपुर क्षेत्र के थपलियालखेड़ा गांव के निकट स्थित नो-मेन्स लैंड पर नेपाल की ओर से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है. सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी की सूचना पर तहसील प्रशासन, वन विभाग एवं सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

उपजिलाधिकारी टनकपुर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 809/1 के आसपास निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में नेपाल के कुछ नागरिकों द्वारा करीब छह बीघा भूमि पर घेराबंदी किए जाने की बात सामने आई है. संबंधित भूमि नो-मेन्स लैंड क्षेत्र में होने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम स्थिति सीमांकन और विधिवत नापजोख के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

निरीक्षण के दौरान तहसीलदार पिंकी आर्य, शारदा रेंज की एसडीओ शालिनी जोशी, एसएसबी के अधिकारी तथा वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे. वहीं सूचना मिलने पर नेपाल पुलिस एवं आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच प्रारंभिक स्तर पर वार्ता हुई. प्रशासन का कहना है कि सीमा से जुड़े इस संवेदनशील मामले का समाधान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय और आपसी वार्ता के माध्यम से निकाला जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.

पढ़ें- उत्तराखंड-नेपाल बॉर्डर पर भीषण हादसा, बाराती बस गहरी खाई में गिरी, 13 मौतें, 34 घायल

पढ़ें- इंडो नेपाल बॉर्डर नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण, प्रशासन ने लिया एक्शन, ध्वस्त किया निर्माण

TAGGED:

इंडो नेपाल बॉर्डर
इंडो नेपाल बॉर्डर पर अतिक्रमण
चंपावत टनकपुर अतिक्रमण
INDO NEPAL BORDER
INDO NEPAL BORDER ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.