ETV Bharat / state

इंडो नेपाल बॉर्डर पर अतिक्रमण की आशंका, प्रशासन, एसएसबी अलर्ट, टीम ने किया मौका मुआयना

चंपावत: जिले के टनकपुर भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया. टनकपुर एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व वन एसएसबी की टीम ने नो मैन्स लैंड में नेपाल के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की सूचना पर निरीक्षण किया. नेपाल पुलिस एवं आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जहां दोनों देश के अधिकारियों के बीच अतिक्रमण विषय में विस्तृत वार्ता हुई है. नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण को लेकर विस्तृत जांच नाप जोख के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है.

टनकपुर भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे टनकपुर क्षेत्र के थपलियालखेड़ा गांव के निकट स्थित नो-मेन्स लैंड पर नेपाल की ओर से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है. सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी की सूचना पर तहसील प्रशासन, वन विभाग एवं सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

उपजिलाधिकारी टनकपुर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सीमा स्तंभ संख्या 809/1 के आसपास निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में नेपाल के कुछ नागरिकों द्वारा करीब छह बीघा भूमि पर घेराबंदी किए जाने की बात सामने आई है. संबंधित भूमि नो-मेन्स लैंड क्षेत्र में होने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम स्थिति सीमांकन और विधिवत नापजोख के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.