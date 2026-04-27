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नेपाल का ₹100 वाला नियम, सीमावर्ती बाजारों की रौनक फीकी, लोगों ने कहा-बालेन शाह से जनता दुखी

नेपाल में बालेन शाह सरकार द्वारा ₹100 से अधिक के सामान पर भंसार टैक्स लागू करने से बेटी-रोटी संबंध प्रभावित हो रहे हैं.

Indo Nepal customs tax
नेपाल सीमा से सटे बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 8:57 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 9:03 PM IST

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सीतामढ़ी: नेपाल में बालेन शाह की नई सरकार के गठन के बाद भारत-नेपाल के वर्षों पुराने ‘बेटी-रोटी’ संबंधों पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है. खासकर सीमावर्ती इलाकों में इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है. बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल सीमा पर स्थित भारतीय बाजारों की रौनक अब धीरे-धीरे फीकी पड़ती जा रही है.

नेपाल सरकार का भंसार टैक्स: दरअसल, नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए नियमों के तहत सीमा पार से लाए जाने वाले सामानों पर ‘भंसार टैक्स’ लगाया जा रहा है. स्थिति यह है कि अब करीब 100 रुपये तक के सामान पर भी टैक्स वसूला जा रहा है. इस फैसले ने सीमा पार रहने वाले आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

रोजमर्रा की खरीदारी पर संकट: नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए भारत के सीमावर्ती बाजारों पर निर्भर रहते हैं. सीतामढ़ी और आसपास के बाजार उनके लिए न सिर्फ नजदीक हैं, बल्कि यहां सामान भी नेपाल की तुलना में सस्ता मिलता है. यही वजह रही है कि वर्षों से दोनों देशों के बीच व्यापार और सामाजिक संबंध मजबूत बने रहे हैं.

Indo Nepal customs tax
भारत से खरीदारी कर लौटते ग्राहक (ETV Bharat)

खरीदारी में दिक्कतों का सामना: लेकिन अब नए टैक्स नियमों के कारण नेपाली नागरिकों को खरीदारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सीमा पर सख्ती बढ़ने और अतिरिक्त शुल्क लगने से लोग या तो कम सामान खरीद रहे हैं या फिर भारतीय बाजारों का रुख ही कम कर रहे हैं. इसका सीधा असर स्थानीय दुकानदारों की आमदनी पर भी पड़ रहा है.

84 किलोमीटर सीमा खुली है: गौरतलब है कि सीतामढ़ी से नेपाल की तकरीबन 84 किलोमीटर की सीमा रेखा नेपाल से जुड़ी हुई है. इस सीमा रेखा से 30 से ज्यादा बाजार ऐसे हैं, जिनकी आमदनी का पूरा जरिया नेपाली नागरिक ही हैं. जहां तराई क्षेत्र में रहने वाले नेपाली नागरिक आकर अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वहां से खरीदते हैं, जिसके कारण सीमावर्ती इलाके के बाजारों में रौनक रहती है, लेकिन हाल के दिनों में नेपाल सरकार के फरमान के कारण बाजारों में रौनक कम हो गई है.

नई सरकार से जनता काफी दुखी: नेपाली नागरिक सह पूर्व सब इंस्पेक्टर रामाशीष कुशवाहा ने कहा कि नेपाल की नई सरकार से जनता काफी दुखी है. नेपाल और भारत के बीच बेटी-रोटी का संबंध है, लेकिन अब परेशानी हो रही है. अगर भंसार टैक्स ही देना है तो इसके लिए सभी गाँवों में नगर पालिका होनी चाहिए. पेट्रोल-डीजल काफी महंगा हो गया है.

Indo Nepal customs tax
सीमा क्षेत्र में सामान खरीदकर जाते लोग (ETV Bharat)

क्या है भंसार टैक्स: नेपाल के विष्णु गांव पालिका के राहुल सिंह ने कहा कि बहुत पहले ही यह कानून बन गया था. अब बालेन शाह की सरकार बनी है तो इसे सख्ती से लागू किया गया है. इसके तहत 100 रुपये से अधिक जो भी सामान इंडिया से नेपाल जाएगा, उस पर भंसार टैक्स लगेगा.

"जिस समय 2008-09 में कानून बना था, उस समय 100 रुपये में काफी सामान लोग खरीद लेते थे, लेकिन अब वह सामान 500 रुपये में भी पूरा नहीं हो पा रहा है. कानून को सख्ती से लागू करने के बजाय फिर से विचार करना चाहिए." - राहुल सिंह, नेपाली नागरिक

बिना शुल्क और नए नियमों के साथ खर्च की तुलना
विवरणपुराने नियम (छूट के साथ)नए नियम (शुल्क के साथ)
सामान की कीमत₹1,000₹1,000
औसत सीमा शुल्क (15%)₹0₹150
VAT (13%)₹0₹149.5 (कीमत+शुल्क पर)
कुल खर्च₹1,000₹1,299.5

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Last Updated : April 27, 2026 at 9:03 PM IST

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