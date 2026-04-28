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आईएसीसी का अपना राजस्थान चैप्टर लॉन्च, डिप्टी सीएम दीया बोलीं-इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ का खुलेगा रास्ता

डिप्टी सीएम दीया ने कहा कि राजस्थान मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ तेजी से ग्रोथ के कगार पर है.

Deputy CM Diya Kumari at the launch of the 'Apna Rajasthan' chapter
अपना राजस्थान चैप्टर लॉन्चिंग पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 7:28 PM IST

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जयपुर: इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) ने मंगलवार को जयपुर में अपना राजस्थान चैप्टर ऑफिशियली लॉन्च किया, जो राज्य लेवल पर इंडो-यूएस इकोनॉमिक एंगेजमेंट की दिशा में बड़ा कदम है. लॉन्च सेरेमनी में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी मुख्य अतिथि और यूएस एम्बेसी के कमर्शियल अफेयर्स मिनिस्टर काउंसलर जोनाथन हेमर गेस्ट ऑफ ऑनर थे. दीया ने कहा कि इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, राजस्थान चैप्टर का शुरुआत होना गर्व और खुशी का पल है. कुछ ऐसा जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे. शुरुआत से ही, आईएसीसी ने भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट को मजबूत करने, खास सेक्टर्स में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. इसके राजस्थान चैप्टर का लॉन्च इस कोलेबोरेशन को स्टेट लेवल तक ले जाने की दिशा में अहम कदम है.

जरूरी प्लेटफॉर्म: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ तेजी से ग्रोथ के कगार पर है, जैसे-जैसे हम विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं. आईएसीसी का लॉन्च ग्लोबल पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सही समय पर हुआ. आईएसीसी राजस्थान चैप्टर की शुरुआत राजस्थान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट को गहरा करने की दिशा में सही समय पर उठाया गया कदम है. राजस्थान चैप्टर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को आसान बनाने, सेक्टर के बीच कोलेबोरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने, पॉलिसी डायलॉग को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में सपोर्ट करने के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा.

डिप्टी सीएम दीया बोलीं... (ETV Bharat Jaipur)

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बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा: उप मुख्यमंत्री दीया ने कहा कि राजस्थान सरकार ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टर-फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने को प्रतिबद्ध है. हम इसे सिर्फ इकोनॉमिक मौके के तौर पर नहीं, बल्कि इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते के तौर पर देखते हैं. मुझे विश्वास है कि यह चैप्टर सहयोग के नए रास्ते बनाने और दोनों तरफ के बिजनेस के लिए ठोस नतीजे लाने में अहम भूमिका निभाएगा.

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