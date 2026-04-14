डॉ. अंबेडकर जयंती पर मसूरी में कई प्रतिभाएं सम्मानित, रामनगर में निकाली गई शोभायात्रा
मसूरी में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 14, 2026 at 7:06 PM IST
मसूरी: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित अंबेडकर चौक में भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राज्य मंत्री भगवत सिंह मकवाना ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को राधेश्याम सोनकर स्मृति सम्मान और छात्रवृत्ति प्रदान की. वहीं पर्यावरण मित्रों को शकुन्तला देवी स्मृति सम्मान देकर सम्मानित किया गया.
इसके अलावा, विमल रावत, नीता कुकरेती, एमएस अंसारी अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तराखंड, डॉ. खजान सिंह चौहान सीएमएस उप जिला चिकित्सालय मसूरी, लोक गायिका डॉ. रेशमा शाह, फिजिशियन डॉ. प्रेशिता रावत, पत्रकार बिजेंद्र पुंडीर और सूरत सिंह रावत को बाबा भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने सभी के मन को मोह लिया.
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राज्य मंत्री भगवत सिंह मकवाना ने कहा कि, डॉ. अंबेडकर का जीवन समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत है और उनके विचार आज भी समानता एवं न्याय की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा कि, अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार रहे, जिन्होंने देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण संवैधानिक ढांचा प्रदान किया. उन्होंने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और असमानता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया. उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हुए समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाया.
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि, डॉ. भीमराव अंबेडकर एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता थे. उनके प्रयासों से ही आज समाज में समानता, अधिकार और सम्मान की भावना मजबूत हुई है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अकादमी के अध्यक्ष सुनील सोनकर को आयोजन और अपने माता-पिता की स्मृति में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह पहल समाज के भविष्य हमारे युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम सभी को डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होगा. यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
रामनगर में शोभायात्रा का आयोजन: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को रामनगर में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया. बैंड बाजों और जयघोषों के साथ निकली इस शोभायात्रा ने पूरे शहर को बाबा साहेब के रंग में रंग दिया. इस दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए. कांग्रेस और भाजपा समेत कई संगठनों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया.
खटीमा में निकाली गई झांकियां: संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को खटीमा में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया. बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर हजारों की संख्या में उनके अनुयायी खटीमा की सड़कों पर उतरे. बाबा साहब और अन्य महान विभूतियों की शानदार झांकियों को खटीमा की सड़कों पर आयोजित कर उनकी जयंती को श्रद्धा एवं उल्लासपूर्वक बनाया गया. डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक समरसता एवं एकता के संदेश को आत्मसात कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया.
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