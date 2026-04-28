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कमीशन के लालच में ठगों को किराए पर दे रहे बैंक खाता, कानून से अनजान युवा बन रहे शिकार, इतनी है सजा

साइबर अपराधी बेरोजगार युवाओं को 'पार्ट-टाइम जॉब' या 'कमीशन' का झांसा देकर उनके बैंक खाते सहित निजी जानकारी ले लेते हैं.

Jodhpur Cyber police station
जोधपुर साइबर थाना (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 9:01 PM IST

5 Min Read
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जोधपुर: बेरोजगार युवाओं के लिए इन दिनों कमाई का नया जरिया उनके बैंक खाते बन रहे हैं. अपना बैंक खाता साइबर ठग को उपयोग में लेने के बदले ट्रांजेक्शन का कमिशन मिलता है. यह भले ही कमाई का शॉर्टकट हो, लेकिन यह कानूनन अपराध है और सजा का प्रावधान भी है. कानून से अनजान और लालच में अपने बैंक खातों को ठगों को किराए पर देने वाले लोगों पर अब पुलिस की कड़ी नजर है. 'आपरेशन म्यूल हंटर' के जरिए ऐसे खातों पर नजर रखी जा रही है जिनमें सामान्य से अधिक बड़े ट्रांसजेक्शन होते हैं. खातों में बड़ी राशि आते ही अलर्ट किया जाता है. इसके बाद स्थानीय पुलिस अपना काम करती है. जोधपुर की साइबर थाना पुलिस ने इसी माह ऐसे 9 आरोपियों को पकड़ा है. जिन्होंने अपने बैंक खाते ठगों को दिए थे. उनसे करोड़ों के ट्रांजेक्शन भी हुए. अलग–अलग थाना पुलिस ने भी शहर में आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है, जो ठगों के लिए काम कर रहे थे. साइबर थाना प्रभारी सुरेश सारण ने बताया कि पकड़े गए युवकों में ज्यादातर बेरोजगार होते हैं. जो टेलीग्राम पर खाते किराए देने के ग्रुप में जाकर अपनी डिटेल बेच देते हैं. इसके एवज में इनको 20 से 30 हजार रुपए कमिशन मिलता है.

गेमिंग की लत से हुआ शिकार: पुलिस ने बताया कि हाल ही में गिरफ्तार हिमांशु यादव नाम का युवक आनलाइन गेमिंग लत का शिकार है. गेमिंग में उस पर 13 हजार का कर्ज हो गया. पहली बार उसकी मां ने पैसे देकर उसे गेमिंग छोड़ने का कहा था. लेकिन वह नहीं माना, फिर कर्जा हो गया. तो इस बार टेलीग्राम पर अपना खाता बेच दिया. जिसे म्यूल अकाउंट के रूप में ठग ने काम में लिए. जिसमें 19 लाख रुपए ठगी के सीधे जमा करवाए गए. जिसे हिमाशुं ने निकाल कर यूएसडीटी में कनर्वट कर वापस ठगों तक भेजा. थानाधिकारी ने बताया कि इस माह चार युवकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने एकाउंट ठगों को दिए थे. कुल 90 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन हुए थे. जबकि इसी माह पांच अन्य युवकों को गिरफ्तार किया, जो ठगों को मजदूरों के खाते कमिशन में बेचते थे. जिनके कुल 5 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए थे.

बैंक खाते किराए पर देना कितना भारी, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Operation Cyber Shield : 'म्यूल अकाउंट' किराए पर देने वाले 24 गिरफ्तार, बैंक कर्मियों की भूमिका की होगी जांच

मजदूर के खाते में 66 लाख का ट्रांजेक्शन: उदयमंदिर थाना पुलिस की जांच में भी बड़ा म्यूल नेटवर्क सामने आया. मजदूरी करने वाले हिम्मत सिंह चौहान के इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते में महज 3 महीने में 66 लाख 939 रुपए का लेन-देन पाया गया. इस खाते से देशभर के 11 पीड़ितों की शिकायत जुड़ी है. उसने पुलिस को बताया कि खींवसर में संगीता चौधरी ने कमिशन का लालच देकर खाता खुलवाया था. एसआई मांगीलाल की जांच में बैंक ऑफ बड़ौदा, भदवासिया शाखा का लक्ष्मण सिंह के नाम के खाते में तमिलनाडु, गुजरात सहित अन्य राज्यों में हुई ठगी के ट्रांजेक्शन मिले. सबकी पड़ताल चल रही है. लक्षमणसिंह ने पांच हजार में अपना खाता दिया था. इन मामलों में चार गिरफ्तारियां हुई हैं.

पढ़ें: म्यूल अकाउंट्स पर साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, करोड़ों की पकड़ी ठगी

क्या होता है 'म्यूल अकाउंट'?: म्यूल अकाउंट वह बैंक खाता होता है जिसका उपयोग साइबर अपराधी ठगी गई रकम को छिपाने या उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. अपराधी किसी बेरोजगार युवा को 'पार्ट-टाइम जॉब' या 'कमीशन' का झांसा देकर उसका बैंक खाता, एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स किराए पर ले लेते हैं.

10 साल की सजा का प्रावधान: युवा अक्सर यह सोचते हैं कि उन्होंने खुद तो ठगी नहीं की, इसलिए वे सुरक्षित हैं. लेकिन कानून की नजर में म्यूल अकाउंट देना भी एक गंभीर अपराध है. भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं. इसमें साइबर ठगी के साथ–साथ आईटी एक्ट की धाराएं भी लगती हैं. जोधपुर साइबर थानाधिकारी का कहना है कि ऐसे मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

पढ़ें: साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, भिवाड़ी में 122 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

नौकरी, करियर का सपना टूटना तय: साइबर एक्सपर्ट और एडवोकेट प्रियंका सांखला का कहना है कि म्यूल अकाउंट का मामला सामने आने के बाद बचना बहुत मुश्किल है. क्योंकि ट्रांजेक्शन एविडेंस बन जाते हैं. इसके बाद रुपए निकाले जाते हैं और वापस ठगों तक पहुंचाए जाते हैं. भले ही पुलिस ठग तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फर्स्ट लेयर का अकाउंट होने से खाताधारक के खिलाफ कार्रवाई होती है. ऐसे में युवाओं का थोड़े से लालच में करियर दांव पर लग जाता है.

ठगों का जाल: कैसे फंसते हैं युवा?:

  1. विज्ञापनों से करते प्रचार: सोशल मीडिया विज्ञापनों द्वारा टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर घर बैठे पैसे कमाएं जैसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं.
  2. कमीशन का लालच: युवा​ओं को लालच दिया जाता है कि अगर वे अपना खाता ठगों को इस्तेमाल करने देंगे, तो उन्हें हर लेनदेन पर 10% से 20% कमीशन मिलेगा. टेलीग्राम पर ऐसे बहुत ग्रुप सक्रिय हैं.
  3. फर्जी जॉब ऑफर: कई बार इसे डाटा एंट्री या मनी ट्रांसफर एजेंट की नौकरी बताकर पेश किया जाता है.

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