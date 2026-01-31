ETV Bharat / state

यूपी BJP के भीतर "अपनों" का चक्रव्यूह, विधायक की मंत्री के खिलाफ सड़कों पर बगावत

विधायक के पिता पूर्व सांसद ने भी दिया बयान : वहीं इस मामले में विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, विधायक जनता का नौकर है किसी मंत्री का नहीं. मंत्री भी जनता का नौकर है, कोई अपने को राजा ना समझे.

पार्टी लेगी एक्शन : वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, निश्चित तौर पर भाजपा में मंत्री और विधायक का मामला घोर अनुशासनहीनता है. निकट भविष्य में पार्टी इस मामले में कार्रवाई करेगी. पूर्व में भी कई नेताओं पर एक्शन हो चुका है. संभव है कि विधायक बृजभूषण राजपूत किसी अन्य दल में जाना चाहते हों, इसीलिए उन्होंने सीनियर मंत्री का विरोध किया.

विधायक ने 100 प्रधानों के साथ रोक दिया था काफिला : महोबा में शुक्रवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने करीब 100 प्रधानों के साथ जमकर विरोध किया था. मंत्री का काफिला रोक दिया और गांव में पानी की समस्या की बात कही. स्वतंत्र देव सिंह की स्थिति खराब रही. वहीं पार्टी ने अखिलेश यादव के तंज स्वतंत्र देव बने बंधक पर जवाब दिया है. प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश को अपनी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए, भाजपा के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए.

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अलग-अलग मामलों में अपने करीब छह नेताओं को पिछले कुछ समय में पार्टी से निकाल दिया है. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महोबा की घटना को लेकर झांसी में शनिवार को कहा कि अगर विधायक मंत्री से अपनी बात नहीं कहेंगे, तो किससे कहेंगे. बस उनको किसी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में आकर यह बात कहनी चाहिए थी. सड़क पर नहीं मिलना चाहिए था. फिर भी हम उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और नेताओं की अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है. पहले यह मामले अधिकारियों तक सीमित था. अब महोबा में सीधे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भाजपा विधायक ने पंगा ले लिया. भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि विधायक के खिलाफ निकट भविष्य में कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

जानिए पार्टी में अनुशासनहीनता पर क्या हुआ एक्शन-

जातिगत बैठकों पर सख्ती : दिसंबर 2025 में यूपी BJP ने पार्टी के भीतर बढ़ती जातिगत गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया. ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई, जिस पर यूपी BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई. पार्टी ने स्पष्ट किया कि ऐसी जातिगत बैठकों को अनुशासनहीनता माना जाएगा और इससे जुड़े नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है. यह 2027 चुनाव से पहले पार्टी एकजुटता बनाए रखने का प्रयास था.

स्थानीय स्तर पर छोटी-मोटी कार्रवाई : गोंडा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को जून 2025 में एक वीडियो में अनुचित व्यवहार के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. विभिन्न जिलों में नगर निकाय चुनावों (2023-2025) के दौरान कुछ बागी कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके बाद उन्हें निलंबित या निष्कासित किया गया, लेकिन ये बड़े नेता नहीं थे. इसके अलावा लखीमपुर से लेकर कई जिलों में अधिकारियों के खिलाफ विधायकों ने विद्रोह किया. बिजली की समस्या को लेकर भी कई विधायक अधिकारियों के खिलाफ खुलकर सामने आए थे.

अब जानिए स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा : झांसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, विधायक सर्किट हाउस में मिल लेते, मगर इस तरह से सड़क पर मिलना उचित नहीं है. फिर भी विधायक मंत्री से ही अपनी बात रखेगा, किसी और से थोड़ी ना कहेगा. हम उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सोशल मीडिया पर बेकार का हल्ला मचा हुआ है.

461 गांवों में हो रही सप्लाई : स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यहां के 37 गांव के हर घर में शुद्ध पानी की सप्लाई होगी. पानी का अपव्यय ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा. हमारा जल अर्पण अभियान चल रहा है, जिसमें कंपनियों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब गांव में सप्लाई शुरू की जाएगी. 613 में से 461 गांव में नियमित पानी सप्लाई हो रही है. कुछ गांव में अभी पानी नहीं पहुंचा है. कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि वह जल्दी काम पूरा करें.

समस्या का करेंगे समाधान : महोबा में सारे काम हो चुके हैं. ग्राम प्रधान और ग्राम सचिवों की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कुछ काम नहीं हुए है. ठेकेदारों को बोला गया था. वे सारे काम कर दिए गए. थोड़े बहुत लीकेज वगैरा के काम बाकी थे. विधायक जनता का काम लेकर मेरे बीच में आए थे. हम सब मंत्री और अधिकारी मिलकर समस्या का समाधान करेंगे. हम सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस में मिल लेते, सड़क पर नहीं मिलना चाहिए था. बुंदेलखंड में जहां ट्रेन से पानी आता था वहां घर पर पानी पहुंच रहा है.

