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इंदिरापुरम अग्निकांड: डीएम ने 17 विभागों संग की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिए गए कई बड़े फैसले

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लगी आग के बाद जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक की.

गाजियाबाद के इंदिरापुरम अग्निकांड
गाजियाबाद के इंदिरापुरम अग्निकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 8:11 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित गौर ग्रीन व्यू सोसायटी में हुए अग्निकांड के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. इंदिरापुरम अग्निकांड को लेकर जिलाधिकारी ने 17 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है. जिलाधिकारी द्वारा इंदिरापुरम में हुए अग्निकांड की घटना की गहन जांच के लिए टीम का गठन किया गया है. जिलाधिकारी ने बैठक में सभी 17 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा.

इंदिरापुरम अग्निकांड को लेकर बैठक

बैठक में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए. जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सोसाइटियों में अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से क्रियाशील रहे हैं. बैठक में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कुछ निवासियों द्वारा सोसाइटियों में अवैध रूप से बालकनी का विस्तार और पार्किंग का निर्माण कराया गया है. जिससे आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है.

इंदिरापुरम अग्निकांड पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम का बयान (ETV Bharat)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल द्वारा बैठक के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि राजनगर एक्सटेंशन समेत अन्य हाई राइज क्षेत्र के समीप अतिरिक्त फायर स्टेशनों की स्थापना बेहद आवश्यक है. जिलाधिकारी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, विद्युत सुरक्षा एवं अग्निशमन विभाग समेत समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि गाजियाबाद की सभी हाईराइज सोसाइटियों, आवासीय परिसरों, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और शैक्षिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए. किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियम अनुसार नोटिस जारी करते हुए दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और घटना की स्थिति में संबंधित की जवाबदेही निर्धारित की जाए.

गाजियाबाद में पांच फायर स्टेशन संचालित

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम. ने कहा, इंदिरापुरम में हुए अग्निकांड को देखते हुए आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई थी. बैठक का उद्देश्य भविष्य में हादसों को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकते हैं इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई. बैठक में 17 विभागों के अधिकारियों और विभिन्न RWA के पदाधिकारियों को बुलाया गया था. मौजूदा समय में गाजियाबाद में पांच फायर स्टेशन संचालित है. दो और नए फायर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा.

इंदिरापुरम अग्निकांड को लेकर डीएम ने 17 विभागों संग की बैठक
इंदिरापुरम अग्निकांड को लेकर डीएम ने 17 विभागों संग की बैठक (ETV Bharat)

इंदिरापुरम अग्निकांड मामले में टीम का गठन

डीएम ने बताया कि इंदिरापुरम अग्निकांड को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है. एडीएम एफ/आर और मुख्य अग्नि सामान अधिकारी और सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा शामिल हैं. टीम द्वारा तीन दिन में अग्निकांड को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी. साथ ही टीम को सुझाव देने के भी निर्देश दिए गए हैं. ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो.

जिला प्रशासन द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सोसाइटियों में जाकर चेक करें कि नक्शे के विपरीत कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया हो. कई बार देखा गया है कि बिल्डर सोसाइटी में आने जाने की जगह पर सरफेस पार्किंग बना लेते हैं, जिसके चलते इमरजेंसी सर्विसेज के वाहनों की आवाजाही में या तो परेशानी होती है या फिर रास्ता बाधित होने के चलते अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं. प्रशासन द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि समिति के अंदर बने रास्तों पर किसी तरह की पार्किंग आदि का संचालन नहीं होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज के लिए रास्तों का इस्तेमाल किया जा सके.

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