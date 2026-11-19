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प्रयागराज में शुरू हुई इंदिरा मैराथन, 42 किमी की रेस में जुटे देशभर के धावक

सुबह की पहली किरण के साथ प्रयागराज में शुरू हुई इंदिरा मैराथन ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार सुबह 6:30 बजे ऐतिहासिक इंदिरा मैराथन का शानदार आगाज हुआ. मंडलायुक्त एम. लोकेश ने आनंद भवन से हरी झंडी दिखाकर 42.195 किलोमीटर की फुल और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के लिए धावकों को रवाना किया. कुल 868 पंजीकृत धावकों की इस दौड़ में शहरवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया.

मैराथन की शुरुआत में सबसे पहले फुल मैराथन के धावकों को रवाना किया गया, जिसके बाद हाफ मैराथन शुरू हुई. दौड़ के लिए हाई-टेक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सभी धावकों की सटीक टाइमिंग और प्रगति पर नजर रखने के लिए उन्हें आरएफआईडी (RFID) ट्रैकिंग चिप युक्त बिब नंबर दिए गए हैं. पूरे मार्ग पर कुल 16 बूथ बनाए गए हैं.