प्रयागराज में शुरू हुई इंदिरा मैराथन, 42 किमी की रेस में जुटे देशभर के धावक
आयोजन के लिए बुधवार तक कुल 868 धावकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:54 AM IST
प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार सुबह 6:30 बजे ऐतिहासिक इंदिरा मैराथन का शानदार आगाज हुआ. मंडलायुक्त एम. लोकेश ने आनंद भवन से हरी झंडी दिखाकर 42.195 किलोमीटर की फुल और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के लिए धावकों को रवाना किया. कुल 868 पंजीकृत धावकों की इस दौड़ में शहरवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया.
मैराथन की शुरुआत में सबसे पहले फुल मैराथन के धावकों को रवाना किया गया, जिसके बाद हाफ मैराथन शुरू हुई. दौड़ के लिए हाई-टेक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सभी धावकों की सटीक टाइमिंग और प्रगति पर नजर रखने के लिए उन्हें आरएफआईडी (RFID) ट्रैकिंग चिप युक्त बिब नंबर दिए गए हैं. पूरे मार्ग पर कुल 16 बूथ बनाए गए हैं.
दौड़ का मार्ग और समापन: फुल मैराथन के धावक पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए नैनी के दांदूपुर से होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां दौड़ का समापन होगा और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा. वहीं, हाफ मैराथन के धावक आनंद भवन से निकलकर बैंक रोड, तेलियरगंज कोल्ड स्टोरेज, महर्षि पतंजलि संस्थान, म्योहाल चौराहा, धोबी घाट, हाईकोर्ट, पत्थर गिरजाघर, मेडिकल चौराहा, सीएमपी कॉलेज और बैरहना होते हुए नए नैनी पुल के आगे से यू-टर्न लेकर स्टेडियम पहुंचेंगे.
ऐसी है सुरक्षा व्यवस्था: इस आयोजन के लिए बुधवार तक कुल 868 धावकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें मंगलवार को 369 पंजीकरण हुए थे, जबकि बुधवार को ऑफलाइन पंजीकरण में फुल मैराथन के लिए 211 पुरुष और 19 महिलाएं वहीं, हाफ मैराथन के लिए 230 पुरुष और 39 महिलाएं शामिल रहीं.
दौड़ को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्धारित मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया गया है. सुरक्षा और चिकित्सा के मद्देनजर जगह-जगह पुलिसकर्मियों, स्वयंसेवकों और एंबुलेंस की तैनाती की गई है.
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